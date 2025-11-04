Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Пишаються, що їхній уряд вбиває людей». Меркушина прокоментувала вчинок «нейтральної» росіянки

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Пишаються, що їхній уряд вбиває людей». Меркушина прокоментувала вчинок «нейтральної» росіянки
Саютіна, яку ISU визнав нейтральною, була присутня на щорічному посланні Путіна до Федеральних зборів

Меркушина завила, що більшість російських спортсменів підтримують війну і пишаються цим

Українська біатлоністка Олександра Меркушина прокоментувала інформацію про те, що російська ковзанярка Олександра Саютіна та лижниця Вероніка Степанова у лютому 2024 року відвідали щорічне послання диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів. Про це повідомляє «Главком».

«Для моїх друзів, які досі вважають, що російські спортсмени лише жертви свого уряду і їх не слід усувати – більшість з них підтримують війну і пишаються цим. Вони пишаються, що їхній «уряд» вбиває людей», – написала Меркушина в Instagram.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Теги: Олександра Меркушина спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кубок світу зі скі-кросу стартує 11 грудня
В Італії перекинулося авто з лижниками збірної Швеції зі скі-кросу
Вчора, 17:16
Найкращим результатом для «Баркому-Кажанів» у польській лізі було дванадцяте місце два роки тому
«Барком-Кажани» оформили першу перемогу сезону польської Плюс-ліги
29 жовтня, 00:54
Росіяни і білоруси пропустять Паралімпіаду-2026
Чи виступлять росіяни і білоруси на Паралімпіаді-2026? МПК зробив офіційну заяву
23 жовтня, 19:02
Народицький помер у віці 29 років
ФІДЕ розгляне слова росіянина Крамника про смерть шахіста українського походження
23 жовтня, 11:45
Українці вдало виступили на чемпіонаті Європи з парабадмінтону
Українці здобули нагороди чемпіонату Європи з парабадмінтону
17 жовтня, 13:13
Балєвський (другий праворуч) здолав у медальній сутичці представника Фінляндії
Балєвський став призером гранпрі з дзюдо в Перу
14 жовтня, 11:17
Шестирічна атлетка виконала 223 підйоми з переворотом на перекладині
Шестирічна гімнастка з Львівщини встановила світовий рекорд
12 жовтня, 18:49
лімпійська чемпіонка розповіла коли востаннє спілкувалася з Яною Клочковою
Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла, як втратила зв’язок з Клочковою
8 жовтня, 20:35
Микола Гетьманов грав за харківський регбійний клуб «Легіон XIII»
На війні загинув регбіст Микола Гетьманов
6 жовтня, 11:18

Новини

Перспективний футболіст хоче відмовитися від російського громадянства
Перспективний футболіст хоче відмовитися від російського громадянства
«Колишні великі футболісти, напівпʼянички, дають інтерв’ю». Суркіс – про критику Шовковського
«Колишні великі футболісти, напівпʼянички, дають інтерв’ю». Суркіс – про критику Шовковського
Українці здобули три нагороди на етапі Кубка світу з авіамодельного спорту
Українці здобули три нагороди на етапі Кубка світу з авіамодельного спорту
Одіозному бою – не бути: було скасовано поєдинок Джейка Пола та Джервонти Девіса
Одіозному бою – не бути: було скасовано поєдинок Джейка Пола та Джервонти Девіса
«Пишаються, що їхній уряд вбиває людей». Меркушина прокоментувала вчинок «нейтральної» росіянки
«Пишаються, що їхній уряд вбиває людей». Меркушина прокоментувала вчинок «нейтральної» росіянки
Ветеран українського баскетболу неочікувано завершив кар'єру
Ветеран українського баскетболу неочікувано завершив кар'єру

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Сьогодні, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua