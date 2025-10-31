Головна Спорт Новини
Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Кирило займається вільною боротьбою в дитячо-юнацькій спортивній школі «Факел»

Кирило Ілляшенко під час ракетного обстрілу в Сумах врятував пасажирів з «автобуса смерті»

Представники української спортивної спільноти стали лауреатами Національної премії «Скарб нації 2025». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний олімпійський комітет України.

У Києві відбулася урочиста церемонія вручення Національної премії «Скарб нації».

Одним з лауреатів став школяр Кирило Ілляшенко – срібний призер чемпіонату Європи з пляжної боротьби, який під час ракетного обстрілу в Сумах врятував пасажирів з «автобуса смерті».

10 фото
На весь екран

Національний олімпійський комітет України був визнаний у номінації «Організації» за вагомий внесок у розвиток спорту, популяризацію олімпійських цінностей і зміцнення єдності країни. Від імені комітету нагороду отримав президент НОК України, олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт.

Також лауреаткою премії стала Таїсія Онофрійчук – абсолютна чемпіонка Європи 2025 року з художньої гімнастики.

Нагадаємо, мама хлопчика розповідала, що Кирило був поранений 13 квітня внаслідок ворожої атаки по історичному центру Сум. У голову хлопця потрапили три металевих уламки. Попри це Кирило тоді допоміг пораненим пасажирам вибратися із понівеченого автобусу.

Під час лікування хлопець сподівався, що швидко одужає та зможе поїхати на змагання.

Як повідомлялося, після ракетного удару в Сумах спалахнув пасажирський автобус, у якому перебували 13-річний Кирило Ілляшенко та його мама. Через заблоковані двері пасажири опинилися в пастці. Попри поранення, Кирило зумів вибратися з охопленого вогнем транспорту через розбите вікно та допоміг врятувати інших людей, які залишалися всередині.

Кирило займається вільною боротьбою в дитячо-юнацькій спортивній школі «Факел».

 

Школяр, який врятував людей після ракетного удару, став лауреатом премії «Скарб нації 2025»
