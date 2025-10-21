Головна Спорт Новини
Збірна України з кіберфутболу не змогла пробитися до фіналу eEuro-2025

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Збірна України з кіберфутболу не змогла пробитися до фінальної частини UEFA eEURO 2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

За результатами групового етапу наша команда посіла 27-ме місце серед 44 учасників, чого виявилося недостатньо, аби вийти до наступного раунду змагань.

За результатами кваліфікації до фінальної частини UEFA eEURO 2025 вийшли вісім збірних: Велика Британія, Італія, Данія, Румунія, Швейцарія, Німеччина, Ізраїль та Нідерланди.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

