Матюкалася і плакала. Прихильниця Путіна влаштувала істерику на тенісному турнірі у Китаї

Російська тенісистка Мірра Андрєєва, яка зазнала поразки у другому колі турніру WTA 1000 в Ухані (Китай), влаштувала істерику під час гри. Про це повідомляє «Главком».

П'ята ракетка світу Андрєєва у трьох сетах поступилася 37-річній німкені Лаурі Зігемунд – 7:6 (7:4), 3:6, 3:6.

У другого сеті росіянка зробила подвійну помилку і влаштувала істерику.

«За**ав цей теніс є**чий», – кричала нейтральна Андрєєва.

Також під час гри вона кілька разів не змогла стримати емоцій та починала плакати.

Варто зазначити, що Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

Russian tennis player Mirra Andreeva liked post with Putin pic.twitter.com/37UefOTiwv — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) June 5, 2024

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.