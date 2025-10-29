«Барком-Кажани» оформили першу перемогу сезону польської Плюс-ліги

Найкращим результатом для «Баркому-Кажанів» у польській лізі було дванадцяте місце два роки тому

Команда екстренера збірної України Угіса Крастіньша другий матч поспіль зіграла п'ять партій

Львівський клуб «Барком-Кажани», який уже як чотири роки змінив прописку з української Суперліги на польську Плюс-лігу, продемонстрував вольову гру та здобув перемогу проти «Норвід Ченстохови». Про це повідомляє «Главком».

«Кажани», які минулого тижня поступилися «Гданську» у «золотому» сеті (2:3), не втримавши перевагу 2:1 за партіями, цього разу провели матч подібним чином. Вони програли перший сет (24-26), але швидко відновили перевагу, впевнено вигравши наступні дві партії (25-23, 25-20). Команда не зуміла завершити матч у чотирьох сетах, поступившись у четвертому з рахунком 21-25, проте у вирішальному, п'ятому сеті, український колектив переміг із результатом 15-11.

Чудовим вийшов поєдинок для лідера збірної України з волейболу Василя Тупчія. Діагональний набрав 21 очко, ставши другим найкращим скорером після Лоренцо Поупа, у якого 25 очок, серед яких 3 ейси та 3 блоки, а також виконав 7 порятунків м'яча. Завдяки цьому Тупчій наразі йде четвертим бомбардиром чемпіонату з 42 очками за два поєдинки. Допомогли «Кажанам» й інші гравці збірної України: догравальник Ілля Ковальов відзначився сімома очками та двома асистами, а центральний блокувальник Владислав Щуров, який відновився після травми, шістьма очками, серед яких три блоки.

Здобувши два очки за перемогу на тайбрейку, «Барком-Кажани» наразі піднялися на сьоме місце в Плюс-лізі, маючи у своєму активі три очки після завершення двох матчів. Свій наступний матч львів'яни зіграють з «Ольштином».

Нагадаємо, минулими вихідними стартував розіграш волейбольної Суперліги України сезону 2025/2026, яка цього року базуватиметься у місті Городок Хмельницької області.

Результати першого туру:

«Буревісник-ШВСМ» – «Решетилівка» 0:3 (19-25, 15-25, 13-25)

«Житичі-Полісся-ОДЮСШ» – «Епіцентр-Подоляни U-20» 0:3 (20-25, 21-25, 19-25)

«Буревісник-ШВСМ» – «Житичі-Полісся-ОДЮСШ» 0:3 (12-25, 17-25, 22-25)

«Решетилівка» – «Епіцентр-Подоляни U-20» 1:3 (25-20, 23-25, 11-25, 16-25)

«Житичі-Полісся-ОДЮСШ» – «Решетилівка» 0:3 (19-25, 19-25, 17-25)

«Епіцентр-Подоляни U-20» – «Буревісник-ШВСМ» 3:0 (25-15, 25-9, 25-21)