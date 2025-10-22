Головна Спорт Новини
Абрамович хоче купити турецький футбольний клуб? Представник олігарха відреагував

Абрамович хоче купити турецький футбольний клуб? Представник олігарха відреагував
фото: Reuters

Представник Абрамовича відреагував на чутки про покупку акцій «Галатасарая»

Представник російського олігарха Романа Абрамовича спростував інформацію про плани купівлі експрезидентом «Челсі» турецького «Галатасарая», пише «Главком» із посиланням на росЗМІ. 

«Ця інформація не відповідає дійсності. Пан Абрамович не купує і не інвестує в будь-який футбольний клуб», – наводить слова представника олігарха російська інформаційна агенція.

Нагадаємо, раніше турецька газета Sözcü повідомила, що Абрамович планує купити контрольний пакет акцій турецького клубу. «Колишній власник англійського «Челсі» Роман Абрамович планує купити контрольний пакет акцій турецького «Галатасараю», – повідомила газета Sözcü.

За даними джерела, російський бізнесмен придбав особняк на Босфорі та готується переїхати до Стамбула.

Відповідно до чинного законодавства, публічне акціонерне товариство «Галатасарай» контролюється фондом «Галатасарай», а не приватною компанією. Таким чином, модель власності клубу заснована на членстві, а не на корпоративному володінні акціями, що означає, що його активи не можуть бути продані приватним особам або зовнішнім інвесторам, якщо фонд сам не прийме такого рішення.

Як писало видання, для фінансової участі Абрамовичу, швидше за все, доведеться вдатися до непрямих форм співпраці, таких як спонсорство, інфраструктурне партнерство або спільні підприємства за участю комерційних дочірніх компаній клубу, а не прямих інвестицій в акціонерний капітал. «Галатасарай» є 25-разовим чемпіоном Туреччини та 19-кратним володарем Кубка Туреччини. Клуб став переможцем Кубка та Суперкубку УЄФА у 2000 році.

Абрамович став власником «Челсі» у 2003 році. Перебуваючи у власності російського бізнесмена, клуб по п'ять разів ставав чемпіоном Англії та володарем Кубка Англії, тричі – володарем Кубка англійської ліги, по два рази вигравав суперкубок країни, Лігу чемпіонів та Лігу Європи. У 2021 році «Челсі» виграв Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

Абрамович був внесений до списку санкцій Сполученого Королівства 10 березня 2022 року, після чого його активи у Великій Британії були заморожені. 24 травня 2022 року правління Англійської прем'єр-ліги схвалило продаж «Челсі» консорціуму бізнесмена Тодда Боелі.

