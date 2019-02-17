  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українці виграли сім медалей на чемпіонаті ABAF з легкої атлетики

    • Розсилка
    Марина Бех-Романчук - Українці виграли сім медалей на чемпіонаті ABAF з легкої атлетики
    Марина Бех-Романчук
    ФЛАУ

    Чотири золота і три срібла

    На чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) у приміщенні українці виграли сім медалей – чотири золоті і три срібні. Змагання 16 лютого приймав Стамбул.
    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.
     
    Українки не мали собі рівних у секторі для горизонтальних стрибків. Марина Бех-Романчук уже першою спробою на 6,49 метрів могла б оформити перемогу зі стрибків у довжину. Проте це був далеко не найкращий її стрибок. У третій спробі Бех-Романчук приземлилася на позначці 6,70 метрів, а у заключній, шостій, - на 6,76 метрів.
     
     Анна Красуцька виграла змагання з потрійного стрибка з результатом 13,77 метрів.
     
    Євген Гуцол став чемпіоном ABAF з бігу на 800 метрів (1.48,52 хв), а Олег Мирончук завершив цю дистанцію п’ятим (1.49,76 хв).
     
    Золоту крапку у виступах українців поставила жіноча естафетна команда 4х400 метрів. Катерина Климюк, яка бігла на першому етапі, захопила лідерство і надалі наші спортсменки – Тетяна Мельник, Анастасія Бризгіна й Анна Рижикова – його лише нарощували. У результаті, українська четвірка перемогла з часом 3.33,76 хв, що майже дев’ять секунд швидше, ніж у команди Румунії.

    Яна Качур у фіналі з бігу на 60 метрів стала другою з часом 7,35 с.
     
    Ганна Чубковцова на старті 60-метрівки з бар’єрами програвала суперницям, проте на другій половині дистанції зуміла надолужити втрачене і на фініші була другою (8,24 с). Наталія Ручківська посіла п’яте місце (8,36 с).
     
    Другим був і Віталій Бутрим на дистанції 400 метрів (47,09 с).
     
    Юлія Чумаченко з результатом 1,88 метрів стала четвертою зі стрибків у висоту серед жінок. У змаганнях серед чоловіків Андрій Ковальов посів п’яте місце (2,16 м), а Вадим Кравчук не впорався зі стартовими для нього 2,10 метрами.
     
    Павло Безніс завершив змагання з потрійного стрибка шостим (15,95 м). Шостим був і Віктор Самолюк зі штовхання ядра (18,79 м); Ігор Мусієнко посів восьме місце (18,34 м).

     
    Читайте також
    легка атлетика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ