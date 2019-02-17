Українці виграли сім медалей на чемпіонаті ABAF з легкої атлетики



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Марина Бех-Романчук ФЛАУ

Чотири золота і три срібла

На чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) у приміщенні українці виграли сім медалей – чотири золоті і три срібні. Змагання 16 лютого приймав Стамбул.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.



Українки не мали собі рівних у секторі для горизонтальних стрибків. Марина Бех-Романчук уже першою спробою на 6,49 метрів могла б оформити перемогу зі стрибків у довжину. Проте це був далеко не найкращий її стрибок. У третій спробі Бех-Романчук приземлилася на позначці 6,70 метрів, а у заключній, шостій, - на 6,76 метрів.

Анна Красуцька виграла змагання з потрійного стрибка з результатом 13,77 метрів.

Євген Гуцол став чемпіоном ABAF з бігу на 800 метрів (1.48,52 хв), а Олег Мирончук завершив цю дистанцію п’ятим (1.49,76 хв).

Золоту крапку у виступах українців поставила жіноча естафетна команда 4х400 метрів. Катерина Климюк, яка бігла на першому етапі, захопила лідерство і надалі наші спортсменки – Тетяна Мельник, Анастасія Бризгіна й Анна Рижикова – його лише нарощували. У результаті, українська четвірка перемогла з часом 3.33,76 хв, що майже дев’ять секунд швидше, ніж у команди Румунії.



