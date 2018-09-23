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    Американка встановила рекорд швидкості у їзді на велосипеді (відео)

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    Фото з Facebook - Американка встановила рекорд швидкості у їзді на велосипеді (відео)
    Фото з Facebook

    Спорсменка побила світовий рекорд, який тримався з 1995 року

    Американка Денніс Мюллер-Кореньок проїхала на велосипеді 4,8 кілометри із середньою швидкістю 295 кілометрів на годину.

    «Така швидкість вище, ніж у злітаючого «Boeing-737», - пише TJournal.

    Правда, не обійшлося без хитрощів: першу милю дівчину розганяв спеціальний обтічний болід, а її велосипед був спеціально розроблений для швидкісної їзди.

    Джерело: informator.news

    велогонщиця рекорд
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