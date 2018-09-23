Американка встановила рекорд швидкості у їзді на велосипеді (відео)
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Фото з Facebook
Спорсменка побила світовий рекорд, який тримався з 1995 року
Американка Денніс Мюллер-Кореньок проїхала на велосипеді 4,8 кілометри із середньою швидкістю 295 кілометрів на годину.
«Така швидкість вище, ніж у злітаючого «Boeing-737», - пише TJournal.
Правда, не обійшлося без хитрощів: першу милю дівчину розганяв спеціальний обтічний болід, а її велосипед був спеціально розроблений для швидкісної їзди.
Джерело: informator.news