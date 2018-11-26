Безус залишив «Андерлехт» Макаренка без залікових очок (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Андерлехт» Макаренка програв 2:4 Фото: rsca.be

На рахунку Безуса гол і результативна передача

У 16-му турі чемпіонату Бельгії «Сент-Трюйден», за який виступає Роман Безус, приймав на власному полі «Андерлехт» Євгена Макаренка.

Обидва українці вийшли у стартових складах своїх команд.

Безуса було замінено на 83-й хвилині. До цього часу Роман встиг забити м’яч та віддати результативну передачу.

Макаренко відіграв повну зустріч, яка закінчилася перемогою господарів (4:2), й отримав попередження, інформує прес-служба Федерації футболу України.

Після 16-ти турів, маючи в активі 30 очок, «Андерлехт» посідає четверту сходинку в турнірній таблиці.

Додамо, що в цьому сезоні Євген Макаренко провів у складі «Андерлехту» 19 матчів, в яких відзначився двома результативними пасами.