Білоруський боєць UFC зі скандалом покинув ефір на російському телебаченні (відео)
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Андрій Орловський
На думку Орловського, журналісти займалися просуванням російських бійців
Білоруський боєць змішаного стилю (MMA) Андрій Орловський покинув студію «Матч ТВ» під час прямого ефіру.
Відео опубліковано на YouTube-каналі «Бійцівський світ».
Поки на екрані демонструвалися кадри поразки Орловського в бою проти Алістара Оверіма, провідні міркували про невдачі спортсмена, при цьому не звертаючись до нього особисто.
39-річний боєць спершу поцікавився, чи йде розмова в прямому ефірі, після чого відмовився продовжувати інтерв’ю.
На думку Орловського, журналісти займалися просуванням російських бійців.
Джерело: Свідок