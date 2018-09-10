Білоруський боєць UFC зі скандалом покинув ефір на російському телебаченні (відео)



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Андрій Орловський

На думку Орловського, журналісти займалися просуванням російських бійців

Білоруський боєць змішаного стилю (MMA) Андрій Орловський покинув студію «Матч ТВ» під час прямого ефіру.

Відео опубліковано на YouTube-каналі «Бійцівський світ».

Поки на екрані демонструвалися кадри поразки Орловського в бою проти Алістара Оверіма, провідні міркували про невдачі спортсмена, при цьому не звертаючись до нього особисто.

39-річний боєць спершу поцікавився, чи йде розмова в прямому ефірі, після чого відмовився продовжувати інтерв’ю.

На думку Орловського, журналісти займалися просуванням російських бійців.

Джерело: Свідок