Чемпіонат Іспанії. «Леганес» без Луніна сенсаційно переграв «Барселону» (відео)



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Ліонель Мессі

Дива творив і воротар - конкурент Андрія Луніна Пічу Куельяр

Незважаючи на поразку, саме каталонці відкрили рахунок в поєдинку.

Філіпе Коутіньо класно пробив в нижній кут, змістившись з флангу.

Однак «Леганесу» вистачило двох хвилин у другому таймі, щоб здобути перемогу.

Набіль Ель-Жар зрівняв рахунок на 52-й хвилині, а вже через хвилину помилкою Жерара Піке скористався Оскар Родрігес.

У каталонців було кілька моментів, щоб зрівняти рахунок. Але ні Коутиньо, ні Ракітич свої моменти не реалізували.

Дива творив і воротар - конкурент Андрія Луніна Пічу Куельяр видав дуже сильний матч.

Чемпіонат Іспанії з футболу

«Леганес» - «Барселона» 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - Коутіньо (12), 1:1 - Ель-Жар (52), 2:1 - Родрігес (53)

Джерело: Sportarena.com