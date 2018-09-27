Чемпіонат Іспанії. «Леганес» без Луніна сенсаційно переграв «Барселону» (відео)
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Розсилка
Ліонель Мессі
Дива творив і воротар - конкурент Андрія Луніна Пічу Куельяр
Незважаючи на поразку, саме каталонці відкрили рахунок в поєдинку.
Філіпе Коутіньо класно пробив в нижній кут, змістившись з флангу.
Однак «Леганесу» вистачило двох хвилин у другому таймі, щоб здобути перемогу.
Набіль Ель-Жар зрівняв рахунок на 52-й хвилині, а вже через хвилину помилкою Жерара Піке скористався Оскар Родрігес.
У каталонців було кілька моментів, щоб зрівняти рахунок. Але ні Коутиньо, ні Ракітич свої моменти не реалізували.
Дива творив і воротар - конкурент Андрія Луніна Пічу Куельяр видав дуже сильний матч.
Чемпіонат Іспанії з футболу
«Леганес» - «Барселона» 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - Коутіньо (12), 1:1 - Ель-Жар (52), 2:1 - Родрігес (53)
Джерело: Sportarena.com