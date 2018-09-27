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    Чемпіонат Іспанії. «Леганес» без Луніна сенсаційно переграв «Барселону» (відео)

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    Ліонель Мессі - Чемпіонат Іспанії. «Леганес» без Луніна сенсаційно переграв «Барселону» (відео)
    Ліонель Мессі

    Дива творив і воротар - конкурент Андрія Луніна Пічу Куельяр

    Незважаючи на поразку, саме каталонці відкрили рахунок в поєдинку.

    Філіпе Коутіньо класно пробив в нижній кут, змістившись з флангу.

    Однак «Леганесу» вистачило двох хвилин у другому таймі, щоб здобути перемогу.

    Набіль Ель-Жар зрівняв рахунок на 52-й хвилині, а вже через хвилину помилкою Жерара Піке скористався Оскар Родрігес.

    У каталонців було кілька моментів, щоб зрівняти рахунок. Але ні Коутиньо, ні Ракітич свої моменти не реалізували.

    Дива творив і воротар - конкурент Андрія Луніна Пічу Куельяр видав дуже сильний матч.

    Чемпіонат Іспанії з футболу

    «Леганес» - «Барселона» 2:1 (0:1)

    Голи: 0:1 - Коутіньо (12), 1:1 - Ель-Жар (52), 2:1 - Родрігес (53)

    Джерело: Sportarena.com

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