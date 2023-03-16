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Донецький «Шахтар» провально завершує боротьбу за трофей Ліги Європи (відео)

glavcom.ua
Донецький «Шахтар» провально завершує боротьбу за трофей Ліги Європи (відео)
фото ФК «Шахтар»

Нідерландський «Феєнорд» влаштував «гірникам» по-справжньому гостинний прийом, не залишивши українській команді жодного шансу

Останній представник України у цьогорічному сезоні розіграшу Ліги Європи футбольний клуб «Шахтар» припинив похід за трофеєм, розгромно поступившись супернику в 1/8 фіналу. «Каменем спотикання» для «гірників» став нідерландський «Феєнорд».

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи, що відбувся  на Ротердамському стадіоні «Де Кюп», зафіксовано розгромну поразку українського клубу із рахунком «7-1» на користь господарів поля.

Вже на старті поєдинку, за підтримки власних уболівальників, господарі відкрили рахунок. Пропустивши у дебюті матчу, українські футболісти не зуміли оговтатися і команда повністю «посипалася», пропустивши ще у першому таймі тричі.

Упродовж другого тайму, нідерландці не зупинилися на досягнутому і влаштували справжній розгром гостям, відзначившись ще тричі. 
Під завісу матчу голом престижу зумів відзначитися «Шахтар».

Зауважимо, що перший матч між цими командами, тиждень тому у Варшаві, завершився із рахунком «1:1».

Ще раніше, на стадії 1/16 фіналу донечани зуміли за сумою двох матчів переграти французький «Рен» та пробитися до 1/8 фіналу Ліги Європи сезону 2022/2023.

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