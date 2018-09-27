Дубль Гладкого приніс перемогу «Різеспору» в 1/64 фіналу Кубка Туреччини (відео)
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Розсилка
Олександр Гладкий
Це дебютні голи Гладкого за «Різеспор»
Форвард «Різеспора» Олександр Гладкий відзначився дублем у ворота «Тарсус Ідман'юрду» (2:0) в матчі 1/64 фіналу Кубка Туреччини.
Спочатку він забив на 33-й хвилині, а потім на 56-й.
Це дебютні голи Гладкого за «Різеспор».
Також це перший його вихід в стартовому складі.
Всього в поточному сезоні 31-річний українець провів три матчі.
Джерело: Tribuna.com