Дубль Гладкого приніс перемогу «Різеспору» в 1/64 фіналу Кубка Туреччини (відео)



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Олександр Гладкий

Це дебютні голи Гладкого за «Різеспор»

Форвард «Різеспора» Олександр Гладкий відзначився дублем у ворота «Тарсус Ідман'юрду» (2:0) в матчі 1/64 фіналу Кубка Туреччини.

Спочатку він забив на 33-й хвилині, а потім на 56-й.

Це дебютні голи Гладкого за «Різеспор».

Також це перший його вихід в стартовому складі.

Всього в поточному сезоні 31-річний українець провів три матчі.

Джерело: Tribuna.com