Дует віолончелістів 2Cellos виконає гімн Ліги чемпіонів перед фіналом в Києві (відео)

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Дует віолончелістів 2Cellos

Дует 2Cellos прославився в 2011 році після виконання пісні Майкла Джексона «Smooth Criminal»

Дует віолончелістів 2Cellos виконає гімн Ліги чемпіонів перед початком фінального матчу, в якому «Реал» зіграє проти «Ліверпуля» 26 травня в Києві.

Молоді віолончелісти Лука Шулич і Степан Гаусер виконають свою версію гімну Ліги чемпіонів в момент, коли гравці «Реала» і «Ліверпуля» вишикуються на полі перед початком фіналу.

Родом зі Словенії і Хорватії відповідно, Шулич і Гаусер грають на віолончелях з дитинства.

Шулич закінчив лондонську Королівську академію музики, а Гаусер - випускник Королівського Північного музичного коледжу в Манчестері.

Дует 2Cellos прославився в 2011 році після виконання пісні Майкла Джексона «Smooth Criminal», а їх відеоролик з кавер-версією пісні AC / DC «Thunderstruck» на YouTube набрав понад 115 млн переглядів.

Раніше повідомлялося, що станом на 15-е травня у Києві практично всі локації підготовлені до проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд сезону 2017/2018.

Як відомо, київський фінал Ліги чемпіонів транслюватиметься по всьому світу.

Як відомо, головною «зіркою» церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський», стане британська співачка Дуа Ліпа.

Джерело: ua.tribuna.com