  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео
    Відео

    Екс-форвард «Чорноморця» став гравцем польського «Леха» (відео)

    Участь у ролику-повідомленні про підписання Хобленка взяв український захисник Леха Володимир Костевич
    Форвард «Чорноморця» Олексій Хобленко став гравцем польського «Леха». Форвард підписав з новим клубом орендну угоду терміном на півроку. Також у контракт була включена опція викупу з підписанням повноцінної угоди. Участь у ролику-повідомленні про підписання Хобленка взяв український захисник Леха Володимир Костевич. В
    • Сьогодні, 18:50
    • Розсилка
    Олексій Хобленко. Фото: ФК Лех
    Олексій Хобленко. Фото: ФК Лех

    Участь у ролику-повідомленні про підписання Хобленка взяв український захисник Леха Володимир Костевич

    Форвард «Чорноморця» Олексій Хобленко став гравцем польського «Леха».

    Форвард підписав з новим клубом орендну угоду терміном на півроку.

    Також у контракт була включена опція викупу з підписанням повноцінної угоди.

    Участь у ролику-повідомленні про підписання Хобленка взяв український захисник Леха Володимир Костевич.

    В поточному сезоні Хобленко забив вісім голів і віддав одну гольову передачу за «Чорноморець» у 19 матчах.

    На даний момент «Лех» займає друге місце в чемпіонаті Польщі.

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ