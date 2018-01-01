Екс-форвард «Чорноморця» став гравцем польського «Леха» (відео)
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Олексій Хобленко. Фото: ФК Лех
Участь у ролику-повідомленні про підписання Хобленка взяв український захисник Леха Володимир Костевич
Форвард «Чорноморця» Олексій Хобленко став гравцем польського «Леха».
Форвард підписав з новим клубом орендну угоду терміном на півроку.
Також у контракт була включена опція викупу з підписанням повноцінної угоди.
Участь у ролику-повідомленні про підписання Хобленка взяв український захисник Леха Володимир Костевич.
В поточному сезоні Хобленко забив вісім голів і віддав одну гольову передачу за «Чорноморець» у 19 матчах.
На даний момент «Лех» займає друге місце в чемпіонаті Польщі.
12 января 2018 г.
Джерело: Футбол 24