Екс-форвард «Чорноморця» став гравцем польського «Леха» (відео)

Участь у ролику-повідомленні про підписання Хобленка взяв український захисник Леха Володимир Костевич

Форвард «Чорноморця» Олексій Хобленко став гравцем польського «Леха». Форвард підписав з новим клубом орендну угоду терміном на півроку. Також у контракт була включена опція викупу з підписанням повноцінної угоди. Участь у ролику-повідомленні про підписання Хобленка взяв український захисник Леха Володимир Костевич. В