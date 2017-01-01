Фанат «Норвіча» замінив арбітра у матчі Чемпіоншипу (відео)

Наприкінці зустрічі один з лайсменів отримав травму та був замінений

Під час матчу 19-го туру Чемпіоншипу «Норвіч» – «Престон» (1:1) трапився курйозний епізод. Наприкінці зустрічі один з лайсменів отримав травму та був замінений четвертим арбітром. Однак у такій ситуації рефері вирішив скасувати матч, адже на стадіоні не було іншої офіційної особи, яка б змогла виконувати функції



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Наприкінці зустрічі один з лайсменів отримав травму та був замінений

Під час матчу 19-го туру Чемпіоншипу «Норвіч» – «Престон» (1:1) трапився курйозний епізод.

Наприкінці зустрічі один з лайсменів отримав травму та був замінений четвертим арбітром. Однак у такій ситуації рефері вирішив скасувати матч, адже на стадіоні не було іншої офіційної особи, яка б змогла виконувати функції резервного арбітра.

Щоправда, бригаді суддів допоміг фанат «Норвіча». Чоловік на ім'я Девід погодився відпрацювати кінцівку матчу у ролі резервного арбітра.

Вболівальнику видали потрібний верхній одяг і табло. Девід без курйозів допрацював матч до фінального свистка.

Джерело: Футбол 24