Фанати «Металурга» після матчу з «Миром» вийшли на поле і влаштували бійку (відео)



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Фото: ФК Металург

Деяким фанатам знадобилася медична допомога

У суботу, 18-го серпня, після матчу п'ятого туру другої ліги України в селі Горностаївка (Херсонська область) між місцевою командою «Мир» і «Металургом» уболівальники команди із Запоріжжя вибігли на поле.

Матч закінчився перемогою «Миру» (2:1), вирішальний гол був забитий на останній компенсованій хвилині.

Після того, як автор голу Олексій Бойко почав святкувати, на поле прорвалися фанати «Металурга».

Почалася бійка між уболівальниками і стюардами з поліцією.

Деяким фанатам знадобилася медична допомога.