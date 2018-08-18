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    Фанати «Металурга» після матчу з «Миром» вийшли на поле і влаштували бійку (відео)

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    Фото: ФК Металург - Фанати «Металурга» після матчу з «Миром» вийшли на поле і влаштували бійку (відео)
    Фото: ФК Металург

    Деяким фанатам знадобилася медична допомога

    У суботу, 18-го серпня, після матчу п'ятого туру другої ліги України в селі Горностаївка (Херсонська область) між місцевою командою «Мир» і «Металургом» уболівальники команди із Запоріжжя вибігли на поле.

    Матч закінчився перемогою «Миру» (2:1), вирішальний гол був забитий на останній компенсованій хвилині.

    Після того, як автор голу Олексій Бойко почав святкувати, на поле прорвалися фанати «Металурга».

    Почалася бійка між уболівальниками і стюардами з поліцією.

    Деяким фанатам знадобилася медична допомога.

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