Фанати «Металурга» після матчу з «Миром» вийшли на поле і влаштували бійку (відео)
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Фото: ФК Металург
Деяким фанатам знадобилася медична допомога
У суботу, 18-го серпня, після матчу п'ятого туру другої ліги України в селі Горностаївка (Херсонська область) між місцевою командою «Мир» і «Металургом» уболівальники команди із Запоріжжя вибігли на поле.
Матч закінчився перемогою «Миру» (2:1), вирішальний гол був забитий на останній компенсованій хвилині.
Після того, як автор голу Олексій Бойко почав святкувати, на поле прорвалися фанати «Металурга».
Почалася бійка між уболівальниками і стюардами з поліцією.
Деяким фанатам знадобилася медична допомога.