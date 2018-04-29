Фанати «Янг Бойз» гучно та з піротехнікою відсвяткували чемпіонство (відео)
- Вчора, 16:52
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Уболівальники вибігли на поле після свистка
Новим чемпіоном Швейцарії з футболу став «Янг Бойз».
У матчі 32-го туру клуб переміг «Люцерн» (2:1) і став недосяжним для переслідувачів.
У попередніх восьми сезонах чемпіоном ставав «Базель».
Уболівальники клубу зі столиці Швейцарії гучно відсвяткували цей успіх, вибігши на поле після фінального свистка.
При цьому деякі з фанатів вибігали з піротехнікою.
Для «Янг Бойз» цей чемпіонський титул став 12-м в історії.