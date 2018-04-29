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    Фанати «Янг Бойз» гучно та з піротехнікою відсвяткували чемпіонство (відео)

    Уболівальники вибігли на поле після свистка
    Новим чемпіоном Швейцарії з футболу став «Янг Бойз». У матчі 32-го туру клуб переміг «Люцерн» (2:1) і став недосяжним для переслідувачів. У попередніх восьми сезонах чемпіоном ставав «Базель». Уболівальники клубу зі столиці Швейцарії гучно відсвяткували цей успіх, вибігши на поле після фінального свистка. При
    • Вчора, 16:52
    • Розсилка

    Уболівальники вибігли на поле після свистка

    Новим чемпіоном Швейцарії з футболу став «Янг Бойз».

    У матчі 32-го туру клуб переміг «Люцерн» (2:1) і став недосяжним для переслідувачів.

    У попередніх восьми сезонах чемпіоном ставав «Базель».

    Уболівальники клубу зі столиці Швейцарії гучно відсвяткували цей успіх, вибігши на поле після фінального свистка.

    При цьому деякі з фанатів вибігали з піротехнікою.

    Для «Янг Бойз» цей чемпіонський титул став 12-м в історії.

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