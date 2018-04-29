Фанати «Янг Бойз» гучно та з піротехнікою відсвяткували чемпіонство (відео)

Уболівальники вибігли на поле після свистка

Новим чемпіоном Швейцарії з футболу став «Янг Бойз». У матчі 32-го туру клуб переміг «Люцерн» (2:1) і став недосяжним для переслідувачів. У попередніх восьми сезонах чемпіоном ставав «Базель». Уболівальники клубу зі столиці Швейцарії гучно відсвяткували цей успіх, вибігши на поле після фінального свистка. При