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    Футбольний клуб Бекхема офіційно представив свою емблему (відео)

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    Власник клубу Девід Бекхем (у центрі) - Футбольний клуб Бекхема офіційно представив свою емблему (відео)
    Власник клубу Девід Бекхем (у центрі)

    Назва клубу написана іспанською мовою

    Клуб «Інтер» Маямі, власником якого є екс-хавбек збірної Англії Девід Бекхем, офіційно представив свою емблему.

    Логотип виконаний в чорно-рожевих кольорах.

    У центрі емблеми зображено дві чаплі.

    Назва клубу написана іспанською мовою, а число 2020-го року - римськими цифрами.

    Раніше стало відомо, що клуб Бекхема буде називатися «Інтер» Маямі, його дебют в МЛС запланований на 2020-й рік.

    Джерело: Tribuna.com

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