Футбольний клуб Бекхема офіційно представив свою емблему (відео)
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Розсилка
Власник клубу Девід Бекхем (у центрі)
Назва клубу написана іспанською мовою
Клуб «Інтер» Маямі, власником якого є екс-хавбек збірної Англії Девід Бекхем, офіційно представив свою емблему.
Логотип виконаний в чорно-рожевих кольорах.
У центрі емблеми зображено дві чаплі.
Назва клубу написана іспанською мовою, а число 2020-го року - римськими цифрами.
Раніше стало відомо, що клуб Бекхема буде називатися «Інтер» Маямі, його дебют в МЛС запланований на 2020-й рік.
Four years ago, we dreamt of a soccer club.— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) 5 сентября 2018 г.
Today, we’re proud to announce the official crest of that club.
Join us on a journey that has only just begun.
THIS IS US. THIS IS MIAMI.#InterMiamiCF #ThisIsMiami #MLS pic.twitter.com/uw8QOA2lfG
Джерело: Tribuna.com