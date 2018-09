Футбольний клуб Бекхема офіційно представив свою емблему (відео)

Назва клубу написана іспанською мовою

Клуб «Інтер» Маямі, власником якого є екс-хавбек збірної Англії Девід Бекхем, офіційно представив свою емблему.

Логотип виконаний в чорно-рожевих кольорах.

У центрі емблеми зображено дві чаплі.

Назва клубу написана іспанською мовою, а число 2020-го року - римськими цифрами.

Раніше стало відомо, що клуб Бекхема буде називатися «Інтер» Маямі, його дебют в МЛС запланований на 2020-й рік.

Four years ago, we dreamt of a soccer club.

Today, we’re proud to announce the official crest of that club.

Join us on a journey that has only just begun.

THIS IS US. THIS IS MIAMI.#InterMiamiCF #ThisIsMiami #MLS pic.twitter.com/uw8QOA2lfG