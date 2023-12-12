Бійка на полі: президент футбольного клубу вдарив арбітра (відео)

Фарук Коджа вдарив арбітра в обличчя, від чого той впав на газон

Фарук Коджа можуть притягнути до кримінальної відповідальності за статтею про навмисне заподіяння шкоди державному службовцю

Президент турецького клубу «Анкарагюджю» Фарук Коджа вдарив головного арбітра Халіла Мелера у 15-му турі Суперліги. Про це повідомляє Sabah Spor.

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Фарук Коджа вдарив арбітра в обличчя, від чого той впав на газон. Опісля до нього підбігли кілька людей та почали бити ногами. Інцидент стався після фінального свистка.

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From Turkey's Super Lig last night. Ankaragucu conceded in the 97th minute against Rizespor to end 1-1.



Ankaragucu president Faruk Koca then punched FIFA referee, #HalilUmut.pic.twitter.com/ZbajMQpCEh Будь ласка, читайте текст після реклами December 12, 2023

«Інцидент стався через неправильні рішення та провокаційну поведінку арбітра. Моєю метою було словесно відреагувати на дії рефері та плюнути йому в обличчя. Тоді я вдарив його по обличчю. цей ляпас не викликав перелому. Після нього він простояв десять секунд, а потім впав на землю», – каже Фарук Коджа.

A Spor повідомляє, що Фарук Коджа можуть притягнути до кримінальної відповідальності за статтею про навмисне заподіяння шкоди державному службовцю. Зараз функціонера та ще трьох учасників нападу заарештовано.

Крім позбавлення волі, президенту «Анкарагюджю» загрожує усунення від футбольної діяльності терміном на 1,5-2 роки. При цьому наголошується, що покарання може бути збільшене вдвічі через напад на суддю саме на футбольному полі.

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Турецька футбольна федерація (TFF) виступила із заявою після бійки та заявили, що матчі у всіх лігах перенесено на невизначений термін.

«Цей нелюдський та мерзенний напад був скоєний проти всіх учасників турецького футболу. Винні будуть покарані найсуворішим чином», – йдеться у заяві.

На момент призупинення у турецькій Суперлізі зіграно 15 турів.

До того ж арбітр вирішив закінчити свою кар'єру. Про це він заявив колегам, які відвідали його у лікарні: «З цією роботою для мене покінчено. Я більше не можу продовжувати».

Нагадаємо, що арбітру 37 років, він працює на матчах в елітному дивізіоні чемпіонату Туреччини з 2015 року, а через два роки отримав перше призначення на єврокубковий матч.