Бійка на полі: президент футбольного клубу вдарив арбітра (відео)

Президент турецького клубу «Анкарагюджю» Фарук Коджа вдарив головного арбітра Халіла Мелера у 15-му турі Суперліги. Про це повідомляє Sabah Spor.

Фарук Коджа вдарив арбітра в обличчя, від чого той впав на газон. Опісля до нього підбігли кілька людей та почали бити ногами. Інцидент стався після фінального свистка.

From Turkey's Super Lig last night. Ankaragucu conceded in the 97th minute against Rizespor to end 1-1.



Ankaragucu president Faruk Koca then punched FIFA referee, #HalilUmut.pic.twitter.com/ZbajMQpCEh