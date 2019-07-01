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    Ф'юрі змусив журналісту випити на сцені пляшку пива заради інтерв'ю з ним (відео)

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    Ф'юрі змусив журналісту випити на сцені пляшку пива заради інтерв'ю з ним (відео)

    «Хоч ти і американка, але ми знаходимося в Шотландії! До дна!!!»

    Колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі британець Тайсон Ф'юрі знову опинився в центрі уваги після того, як він побував на заході в Глазго (Шотландія). Боксер здійснює тур по містах Великобританії, де він зустрічається з фанатами.

    У Глазго на сцені у нього брала інтерв'ю американська ведуча Мішель Джой Фелпс. Спортсмен змусив журналістку випити пляшку пива, перш ніж почав відповідати на її запитання.

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    «Хоч ти і американка, але ми знаходимося в Шотландії! До дна!!!», - закричав Ф'юрі в мікрофон. Спортсмена тут же підтримала аудиторія, в залі знаходилося близько 1 тис. чоловік. В результаті Фелпс випила пляшку пива.

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