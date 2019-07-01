Ф'юрі змусив журналісту випити на сцені пляшку пива заради інтерв'ю з ним (відео)



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«Хоч ти і американка, але ми знаходимося в Шотландії! До дна!!!»

Колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі британець Тайсон Ф'юрі знову опинився в центрі уваги після того, як він побував на заході в Глазго (Шотландія). Боксер здійснює тур по містах Великобританії, де він зустрічається з фанатами.

У Глазго на сцені у нього брала інтерв'ю американська ведуча Мішель Джой Фелпс. Спортсмен змусив журналістку випити пляшку пива, перш ніж почав відповідати на її запитання.

. @Tyson_Fury made me down a bottle of beer in front of 1,000 fans in Glasgow before we could begin our interview #TysonFuryTour pic.twitter.com/ps3xfIWCap — Michelle Joy Phelps (@MichellePhelps) 29 июня 2019 г.

«Хоч ти і американка, але ми знаходимося в Шотландії! До дна!!!», - закричав Ф'юрі в мікрофон. Спортсмена тут же підтримала аудиторія, в залі знаходилося близько 1 тис. чоловік. В результаті Фелпс випила пляшку пива.