Гол Ярмоленка врятував «Боруссію» Д від поразки в матчі з «Байєром» (відео)
- Сьогодні, 18:45
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Розсилка
«Джмелі» набрали 22 очки і опустилися на шосте місце
Гол українського вінгера «Боруссії» Д Андрія Ярмоленко допоміг їй вирвати нічию у виїзному матчі 14-го туру Бундесліги проти «Байєра» (1:1).
На 30-й хвилині леверкузенцям вдалося відкрити рахунок в матчі. Кай Хаверц вивів Кевіна Фолланда один на один з воротарем, форвард «Байєра» обійшов Бюркі і пробив у порожні ворота.
Все складалося за сценарієм «фармацевтів», але на 41-й хвилині команду підвів лівий захисник Венделл. Бразилець дуже грубо зіграв у підкаті проти Гонсало Кастро і отримав заслужену червону картку.
У більшості «Боруссія» Д міцно засіла на половині поля суперника, що вилилося в забитий м'яч лише на 73-й хвилині матчу. Андре Шюррле виконав простріл з лівого флангу, Андрій Ярмоленко прийняв м'яч і другим дотиком відправив його під штангу.
GOAL! Finally, Dortmund with some good passing and it results in a Yarmolenko goal! 1-1 #B04 #BVB #B04BVB pic.twitter.com/6An4Rt9mnz— GolazoJuice (@GolazoJuice) 2 декабря 2017 г.
«Джмелі» набрали 22 очки і опустилися на шосте місце. У леверкузенців на одне очко менше і вони йдуть двома позиціями нижче.
У наступному турі «Боруссія» Д вдома зіграє з «Вердером», а «Байєр» чекає виїзд в «Штутгарт».
Чемпіонат Німеччини. Бундесліга
14-ий тур
«Байєр» - «Боруссія» Д – 1:1
Голи: Фолланд(30) – Ярмоленко(73)
«Байєр»: Лено - Та, Венделл, Хенріхс, Бендер - Хавертц, Чарлес, Арангіс, Брандт, Бендер, Бейлі – Фолланд.
«Боруссія» Д: Бюркі - Суботіч, Шмельцер, Геррейро, Папастатопулос - Пулішіч, Вайгль, Філіп, Шахін, Ярмоленко - Кастро.
Джерело: sportarena.com