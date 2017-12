Гол Ярмоленка врятував «Боруссію» Д від поразки в матчі з «Байєром» (відео)

«Джмелі» набрали 22 очки і опустилися на шосте місце

Гол українського вінгера «Боруссії» Д Андрія Ярмоленко допоміг їй вирвати нічию у виїзному матчі 14-го туру Бундесліги проти «Байєра» (1:1).

На 30-й хвилині леверкузенцям вдалося відкрити рахунок в матчі. Кай Хаверц вивів Кевіна Фолланда один на один з воротарем, форвард «Байєра» обійшов Бюркі і пробив у порожні ворота.

Все складалося за сценарієм «фармацевтів», але на 41-й хвилині команду підвів лівий захисник Венделл. Бразилець дуже грубо зіграв у підкаті проти Гонсало Кастро і отримав заслужену червону картку.

У більшості «Боруссія» Д міцно засіла на половині поля суперника, що вилилося в забитий м'яч лише на 73-й хвилині матчу. Андре Шюррле виконав простріл з лівого флангу, Андрій Ярмоленко прийняв м'яч і другим дотиком відправив його під штангу.

GOAL! Finally, Dortmund with some good passing and it results in a Yarmolenko goal! 1-1 #B04 #BVB #B04BVB pic.twitter.com/6An4Rt9mnz