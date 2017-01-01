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    Гол Ярмоленка врятував «Боруссію» Д від поразки в матчі з «Байєром» (відео)

    «Джмелі» набрали 22 очки і опустилися на шосте місце
    Гол українського вінгера «Боруссії» Д Андрія Ярмоленко допоміг їй вирвати нічию у виїзному матчі 14-го туру Бундесліги проти «Байєра» (1:1). На 30-й хвилині леверкузенцям вдалося відкрити рахунок в матчі. Кай Хаверц вивів Кевіна Фолланда один на один з воротарем, форвард «Байєра» обійшов Бюркі і пробив у порожні
    • Сьогодні, 18:45
    • Розсилка

    «Джмелі» набрали 22 очки і опустилися на шосте місце

    Гол українського вінгера «Боруссії» Д Андрія Ярмоленко допоміг їй вирвати нічию у виїзному матчі 14-го туру Бундесліги проти «Байєра» (1:1).

    На 30-й хвилині леверкузенцям вдалося відкрити рахунок в матчі. Кай Хаверц вивів Кевіна Фолланда один на один з воротарем, форвард «Байєра» обійшов Бюркі і пробив у порожні ворота.

    Все складалося за сценарієм «фармацевтів», але на 41-й хвилині команду підвів лівий захисник Венделл. Бразилець дуже грубо зіграв у підкаті проти Гонсало Кастро і отримав заслужену червону картку.

    У більшості «Боруссія» Д міцно засіла на половині поля суперника, що вилилося в забитий м'яч лише на 73-й хвилині матчу. Андре Шюррле виконав простріл з лівого флангу, Андрій Ярмоленко прийняв м'яч і другим дотиком відправив його під штангу.

    «Джмелі» набрали 22 очки і опустилися на шосте місце. У леверкузенців на одне очко менше і вони йдуть двома позиціями нижче.

    У наступному турі «Боруссія» Д вдома зіграє з «Вердером», а «Байєр» чекає виїзд в «Штутгарт».

    Чемпіонат Німеччини. Бундесліга

    14-ий тур

    «Байєр» - «Боруссія» Д – 1:1

    Голи: Фолланд(30) – Ярмоленко(73)

    «Байєр»: Лено - Та, Венделл, Хенріхс, Бендер - Хавертц, Чарлес, Арангіс, Брандт, Бендер, Бейлі – Фолланд.

    «Боруссія» Д: Бюркі - Суботіч, Шмельцер, Геррейро, Папастатопулос - Пулішіч, Вайгль, Філіп, Шахін, Ярмоленко - Кастро.

    Джерело: sportarena.com

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