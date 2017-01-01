Голкіпер «Шапекоенсе», який вижив в авіакатастрофі, забив гол протезом ноги (відео)
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Участь у благодійній грі взяли і двоє інших гравців, які вижили в авіакатастрофі - захисники Рушел та Нету
Голкіпер «Шапекоенсе», один з трьох футболістів, що вижили в авіакатастрофі відзначився забитим голом у благодійному матчі.
Бразильський футболіст Джексон Фолльман забив гол протезом ноги, яку довелося ампутувати в результаті трагедії.
Ще пізніше воротар жартома впав на поле і зобразив травму протеза ноги, чим викликав усмішки у інших учасників матчу.
Зазначимо, що участь у благодійній грі взяли і двоє інших гравців, які вижили в авіакатастрофі - захисники Рушел та Нету.
Нагадаємо,28 листопада 2016 року літак з футболістами «Шапекоенсе» зазнав аварії.
В результаті аварії 71 людина загинула, ще шістьом вдалось вижити.
Команда летіла на матч Південноамериканського кубка з колумбійської командою «Атлетіко Насьйональ».
This is amazing.— Seleção Brasileira (@BrazilStat) 24 декабря 2017 г.
Jackson Follman, the goalkeeper who lost his right leg in the Chapecoense airplane crash scored in a charity match in Brazil. pic.twitter.com/y0KtLCUD1O
Джерело: Футбол 24