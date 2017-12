Голкіпер «Шапекоенсе», який вижив в авіакатастрофі, забив гол протезом ноги (відео)

Участь у благодійній грі взяли і двоє інших гравців, які вижили в авіакатастрофі - захисники Рушел та Нету

Голкіпер «Шапекоенсе», один з трьох футболістів, що вижили в авіакатастрофі відзначився забитим голом у благодійному матчі.

Бразильський футболіст Джексон Фолльман забив гол протезом ноги, яку довелося ампутувати в результаті трагедії.

Ще пізніше воротар жартома впав на поле і зобразив травму протеза ноги, чим викликав усмішки у інших учасників матчу.

Зазначимо, що участь у благодійній грі взяли і двоє інших гравців, які вижили в авіакатастрофі - захисники Рушел та Нету.

Нагадаємо,28 листопада 2016 року літак з футболістами «Шапекоенсе» зазнав аварії.

В результаті аварії 71 людина загинула, ще шістьом вдалось вижити.

Команда летіла на матч Південноамериканського кубка з колумбійської командою «Атлетіко Насьйональ».

