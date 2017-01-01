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    Голкіпер «Шапекоенсе», який вижив в авіакатастрофі, забив гол протезом ноги (відео)

    Участь у благодійній грі взяли і двоє інших гравців, які вижили в авіакатастрофі - захисники Рушел та Нету
    Голкіпер «Шапекоенсе», один з трьох футболістів, що вижили в авіакатастрофі відзначився забитим голом у благодійному матчі. Бразильський футболіст Джексон Фолльман забив гол протезом ноги, яку довелося ампутувати в результаті трагедії. Ще пізніше воротар жартома впав на поле і зобразив травму протеза ноги, чим викликав усмішки у інших
    • Сьогодні, 10:51
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    Джексон Фолльман
    Джексон Фолльман

    Участь у благодійній грі взяли і двоє інших гравців, які вижили в авіакатастрофі - захисники Рушел та Нету

    Голкіпер «Шапекоенсе», один з трьох футболістів, що вижили в авіакатастрофі відзначився забитим голом у благодійному матчі.

    Бразильський футболіст Джексон Фолльман забив гол протезом ноги, яку довелося ампутувати в результаті трагедії.

    Ще пізніше воротар жартома впав на поле і зобразив травму протеза ноги, чим викликав усмішки у інших учасників матчу.

    Зазначимо, що участь у благодійній грі взяли і двоє інших гравців, які вижили в авіакатастрофі - захисники Рушел та Нету.

    Нагадаємо,28 листопада 2016 року літак з футболістами «Шапекоенсе» зазнав аварії.

    В результаті аварії 71 людина загинула, ще шістьом вдалось вижити.

    Команда летіла на матч Південноамериканського кубка з колумбійської командою «Атлетіко Насьйональ».


    Джерело: Футбол 24

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