Головний тренер «Шахтаря» Фонсека: Присвячую перемогу над «Гоффенгаймом» всім українцям (відео)



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Паулу Фонсека Фото: ФК Шахтар

Паулу Фонсека прокоментував перемогу над «Гоффенгаймом»

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека присвятив перемогу над «Гоффенгаймом» всім українцям.

За словами тренера, це був дуже складний матч і чудова перемога.

«Був важкий день. Почали гру дуже добре, забили два голи, у нас не вийшло утримати цю перевагу. Було дуже складно, навіть граючи проти 10 гравців, «Гоффенгайм» продовжував створювати нам складності. Але ми вірили до самого кінця, трохи поміняли нашу стратегію, все спрацювало. У будь-якому випадку, це був дуже складний матч і чудова перемога», - зазначив тренер.

«Гоффенгайм» ризикував більше, створював нам складності. Але і у нас було кілька моментів, щоб забити. Був дійсно чудовий матч. Думаю, для всіх, хто приїхав сюди, подивився матч по телевізору дуже відкритий атакувальний футбол. Ми виграли в завершенні матчу, це також плоди нашої віри до самого кінця», - додав Фонсека.

Португальський тренер також подякував українським вболівальниками, які приїхали до Німеччини підтримати його команду.

«Хотів би присвятити цю перемогу всім уболівальникам, які приїхали сьогодні, щоб підтримати нас на цьому стадіоні, і всім українцям», - сказав Фонсека.

«З цією перемогою нам обов'язково потрібно виграти останній матч. Будемо боротися до самого кінця. Це буде складно. Без всяких сумнівів, «Ліон» - відмінна команда, вони сьогодні ще раз довели, що сильні, не програли «Манчестер Сіті». Це доводить їх клас. Але ми будемо боротися до останнього», - резюмував Фонсека.

Як відомо, у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» у драматичному матчі на виїзді здолав німецький «Гоффенгайм» (3:2).

Джерело: Tribuna.com