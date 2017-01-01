Гравець «Чорноморця» отримав дві жовті картки за 30 секунд (відео)

Для нападника це видалення стало першим в сезоні

Нападник «Чорноморця» Денис Васін побачив перед собою дві жовті картки протягом 30 секунд під час матчу проти «Зорі». Гірчичники форвард одеситів отримав в проміжку з 17-ї по 18-у хвилину. Спочатку Васін побачив жовту картку від арбітра зустрічі Віталія Романова за симуляцію в штрафному майданчику «Зорі», а



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Для нападника це видалення стало першим в сезоні

Нападник «Чорноморця» Денис Васін побачив перед собою дві жовті картки протягом 30 секунд під час матчу проти «Зорі».

Гірчичники форвард одеситів отримав в проміжку з 17-ї по 18-у хвилину. Спочатку Васін побачив жовту картку від арбітра зустрічі Віталія Романова за симуляцію в штрафному майданчику «Зорі», а через 30 секунд отримав другу жовту картку і був видалений за фол в центрі поля.

Для нападника це видалення стало першим в сезоні. В цілому ж в нинішньому розіграші чемпіонату України Васін отримав 7 жовтих карток в 12-ти поєдинках (забив 2 голи).

Через вилучення форвард «моряків» пропустить заключний матч команди в цьому році проти «Зірки» (9 грудня) в 19-му турі чемпіонату України.

Джерело: sportarena.com