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    Італійський журналіст був звільнений за те, що пожартував про любов Лукаку до бананів

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    Ромелу Лукаку - Італійський журналіст був звільнений за те, що пожартував про любов Лукаку до бананів
    Ромелу Лукаку

    Лукаку, який перейшов в «Інтер» з «Манчестер Юнайтед» минулого літа, вже був жертвою расистських образ під час свого першого матчу в Серії А проти «Кальярі»

    Італійський спортивний журналіст Лучано Пассірані піддався критиці з боку громадськості і був звільнений після жарту на адресу нападника «Інтера» Ромелу Лукаку.

    Під час ефіру на каналі TopCalcio24 Пассірані заявив наступне: «Якщо під час матчу він піде на тебе один на один, ти просто впадеш замертво. Можеш врятуватися, якщо у тебе буде десять бананів, щоб дати йому поїсти».

    Відразу після цих слів директор телеканалу вийшов в ефір і вибачився за колегу. Він також оголосив, що Пассірані звільнений з телеканалу.

    Нагадаємо, що Лукаку, який перейшов в «Інтер» з «Манчестер Юнайтед» минулого літа, вже був жертвою расистських образ під час свого першого матчу в Серії А проти «Кальярі».

    Джерело: Чемпионат.com

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