Італійський журналіст був звільнений за те, що пожартував про любов Лукаку до бананів



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Ромелу Лукаку

Лукаку, який перейшов в «Інтер» з «Манчестер Юнайтед» минулого літа, вже був жертвою расистських образ під час свого першого матчу в Серії А проти «Кальярі»

Італійський спортивний журналіст Лучано Пассірані піддався критиці з боку громадськості і був звільнений після жарту на адресу нападника «Інтера» Ромелу Лукаку.

Під час ефіру на каналі TopCalcio24 Пассірані заявив наступне: «Якщо під час матчу він піде на тебе один на один, ти просто впадеш замертво. Можеш врятуватися, якщо у тебе буде десять бананів, щоб дати йому поїсти».

Відразу після цих слів директор телеканалу вийшов в ефір і вибачився за колегу. Він також оголосив, що Пассірані звільнений з телеканалу.

Нагадаємо, що Лукаку, який перейшов в «Інтер» з «Манчестер Юнайтед» минулого літа, вже був жертвою расистських образ під час свого першого матчу в Серії А проти «Кальярі».

Джерело: Чемпионат.com