«Парі Сен-Жермен» оголосив ціну головної зірки Чемпіонату світу

Мбаппе вирішив залишитися у французькій команді не заради грошей

Високопоставлене джерело в «Парі Сен-Жермен», яке побажало залишитися інкогніто, оцінило реальну вартість нападника парижан Кіліана Мбаппе. За словами джерела, форвард вирішив залишитися у французькій команді не заради грошей, адже мадридський «Реал» пропонував йому вигідніші умови. Про це повідомляє The Telegraph.

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«Якщо люди усвідомлюють, наскільки цінним є Мбаппе сьогодні, то вони повинні розуміти, наскільки Кіліан важливий для нашого клубу.

Цінник Мбаппе? €300-350 млн. «Реал» пропонував Мбаппе більше, ніж пропонували ми. І він зробив свій вибір на користь нас. Це багато про що говорить. Кіліан вибрав залишитися в «Парі Сен-Жермен», і справа зовсім не в грошах», – наводить слова джерела The Telegraph.

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Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон дав прогноз на фінал Чемпіонату світу 2022 року у Катарі між збірними Франції та Аргентини.

Франція та Аргентина зіграють у фіналі чемпіонату світу 18 грудня, початок матчу – о 17:00 за київським часом.

Відзначимо, після матчу Чемпіонату світу почалися сутички між марокканцями та французами.

Нагадаємо, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не зміг стримати сліз після поразки національної команди від Марокко (0:1) у чвертьфіналі Чемпіонату світу.