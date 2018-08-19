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    Відео

    «Карпати» вирвали нічию на виїзді в матчі з «Десною» (відео)

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    <span>&nbsp;&laquo;Десна&raquo; впустила перемогу після перерви. ФК&nbsp;&laquo;Десна&raquo;</span><br /><br /><br /> - «Карпати» вирвали нічию на виїзді в матчі з «Десною» (відео)
     «Десна» впустила перемогу після перерви. ФК «Десна»


    У «Карпат» після п'яти турів п’ять очок, а у чернігівчан - на один пункт менше.

    Поєдинок  між «Десною» та «Карпатами» завершився нічиєю – 2:2.

    Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

    Футболісти «Десни» вели в рахунку за підсумками першого тайму - 2:0, але в результаті втратили перемогу.

    На 25-й хвилині Безбородько вивів чернігівську команду вперед, а на 42-й відзначився забитим м'ячем Фаворов.

    «Карпати» зуміли переломити хід зустрічі.

    На 58-й хвилині Мірошниченко відквитав один м'яч, а за 10 хвилин до закінчення основного часу львів'яни зрівняли рахунок - гол забив Мехремич.

    Команди посідають відповідно сьоме і восьме місця в таблиці.


    Львів
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