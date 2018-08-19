«Карпати» вирвали нічию на виїзді в матчі з «Десною» (відео)



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«Десна» впустила перемогу після перерви. ФК «Десна»







У «Карпат» після п'яти турів п’ять очок, а у чернігівчан - на один пункт менше.

Поєдинок між «Десною» та «Карпатами» завершився нічиєю – 2:2.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Футболісти «Десни» вели в рахунку за підсумками першого тайму - 2:0, але в результаті втратили перемогу.

На 25-й хвилині Безбородько вивів чернігівську команду вперед, а на 42-й відзначився забитим м'ячем Фаворов.

«Карпати» зуміли переломити хід зустрічі.

На 58-й хвилині Мірошниченко відквитав один м'яч, а за 10 хвилин до закінчення основного часу львів'яни зрівняли рахунок - гол забив Мехремич.

Команди посідають відповідно сьоме і восьме місця в таблиці.





