«Карпати» вирвали нічию на виїзді в матчі з «Десною» (відео)
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«Десна» впустила перемогу після перерви. ФК «Десна»
У «Карпат» після п'яти турів п’ять очок, а у чернігівчан - на один пункт менше.
Поєдинок між «Десною» та «Карпатами» завершився нічиєю – 2:2.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Футболісти «Десни» вели в рахунку за підсумками першого тайму - 2:0, але в результаті втратили перемогу.
На 25-й хвилині Безбородько вивів чернігівську команду вперед, а на 42-й відзначився забитим м'ячем Фаворов.
«Карпати» зуміли переломити хід зустрічі.
На 58-й хвилині Мірошниченко відквитав один м'яч, а за 10 хвилин до закінчення основного часу львів'яни зрівняли рахунок - гол забив Мехремич.
Команди посідають відповідно сьоме і восьме місця в таблиці.