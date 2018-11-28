  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Ліга чемпіонів. Огляд матчу «Гоффенгайм» - «Шахтар» 2:3 (відео)

    • Розсилка
    <span>&laquo;Шахтар&raquo; у драматичному матчі на виїзді здолав німецький &laquo;Гоффенгайм&raquo;</span> - Ліга чемпіонів. Огляд матчу «Гоффенгайм» - «Шахтар» 2:3 (відео)
    «Шахтар» у драматичному матчі на виїзді здолав німецький «Гоффенгайм»
    Фото: ФК Шахтар

    У другому таймі рахунок 2:2 тримався до 90-ї хвилини

    У вівторок, 27 листопада, відбувся матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між німецьким «Гоффенгаймом» та донецьким «Шахтарем».

    Перемогу у доволі драматичному матчі з рахунком 3:2 здобули підопічні Паулу Фонсеки.

    Чемпіон України двічі відзначився у воротах суперника у середині першого тайму, коли за дві хвилини ігрового часу забили Ісмаїлі та Тайсон.

    Втім, до перерви підопічні Нагельсмана змогли відновити паритет на табло завдяки голам Крамарича та Цубера.

    У другому таймі рахунок 2:2 тримався до 90-ї хвилини, однак у компенсований час перемогу донецькому клубу приніс Тайсон.

    Пропонуємо вашій увазі огляд матчу: 

    Заключний матч групового етапу «Шахтар» зіграє проти «Ліона».

    Матч відбудеться 12 грудня, початок о 22:00.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ