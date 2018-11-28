Ліга чемпіонів. Огляд матчу «Гоффенгайм» - «Шахтар» 2:3 (відео)



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«Шахтар» у драматичному матчі на виїзді здолав німецький «Гоффенгайм» Фото: ФК Шахтар

У другому таймі рахунок 2:2 тримався до 90-ї хвилини

У вівторок, 27 листопада, відбувся матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між німецьким «Гоффенгаймом» та донецьким «Шахтарем».

Перемогу у доволі драматичному матчі з рахунком 3:2 здобули підопічні Паулу Фонсеки.

Чемпіон України двічі відзначився у воротах суперника у середині першого тайму, коли за дві хвилини ігрового часу забили Ісмаїлі та Тайсон.

Втім, до перерви підопічні Нагельсмана змогли відновити паритет на табло завдяки голам Крамарича та Цубера.

У другому таймі рахунок 2:2 тримався до 90-ї хвилини, однак у компенсований час перемогу донецькому клубу приніс Тайсон.

Пропонуємо вашій увазі огляд матчу:

Заключний матч групового етапу «Шахтар» зіграє проти «Ліона».

Матч відбудеться 12 грудня, початок о 22:00.