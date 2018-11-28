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    Ліга чемпіонів. «Шахтар» у компенсований час вирвав перемогу у «Гоффенгайма» (відео)

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    «Шахтар» на виїзді вирвав перемогу у «Гоффенгайма»
    Фото: ФК Шахтар

    Чемпіон України двічі відзначився у воротах суперника у середині першого тайму

    У вівторок, 27 листопада, відбувся матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між німецьким «Гоффенгаймом» та донецьким «Шахтарем».

    Чемпіон України двічі відзначився у воротах суперника у середині першого тайму. Голи на рахунку Ісмаїлі і Тайсона.

    Втім, до перерви підопічні Нагельсмана змогли відновити паритет на табло завдяки голам Крамарича та Цубера.

    У другому таймі рахунок 2:2 тримався до 90-ї хвилини, однак у компенсований час перемогу донецькому клубу приніс Тайсон.

    Ліга чемпіонів з футболу

    Матч 5-го туру

    «Гоффенгайм» (Німеччина) - «Шахтар» (Україна) 2:3 (2:2)

    Голи: 0:1 - Ісмаїлі (14), 0:2 - Тайсон (16), 1:2 - Крамарич (40), 2:2 - Цубер (40), 2:3 - Тайсон (90+2)

    «Гоффенгайм»: Бауманн, Нордтвейт (Гріллич, 84), Фогт, Бічакчич, Шульц (Гріфо, 84), Демірбай, Цубер (Нелсон, 77), Кадержабек, Бельфоділь, Салаї, Крамарич

    «Шахтар»: П'ятов, Хочолава, Кривцов, Ісмаїлі, Данченко (Бутко, 90), Коваленко (Дентіньо, 85), Степаненко (Алан Патрік, 77), Тайсон, Майкон, Матвієнко, Мораес

    Попередження: Степаненко (37), Салаї (58), Матвієнко (68), Фогт (89), Кривцов (90), Данченко (90), П'ятов (90), Демірбай (90)

    Вилучення: Салаї (59)

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