Ліга чемпіонів. «Шахтар» у компенсований час вирвав перемогу у «Гоффенгайма» (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Шахтар» на виїзді вирвав перемогу у «Гоффенгайма» Фото: ФК Шахтар

Чемпіон України двічі відзначився у воротах суперника у середині першого тайму

У вівторок, 27 листопада, відбувся матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між німецьким «Гоффенгаймом» та донецьким «Шахтарем».

Чемпіон України двічі відзначився у воротах суперника у середині першого тайму. Голи на рахунку Ісмаїлі і Тайсона.

Втім, до перерви підопічні Нагельсмана змогли відновити паритет на табло завдяки голам Крамарича та Цубера.

У другому таймі рахунок 2:2 тримався до 90-ї хвилини, однак у компенсований час перемогу донецькому клубу приніс Тайсон.

Ліга чемпіонів з футболу

Матч 5-го туру

«Гоффенгайм» (Німеччина) - «Шахтар» (Україна) 2:3 (2:2)

Голи: 0:1 - Ісмаїлі (14), 0:2 - Тайсон (16), 1:2 - Крамарич (40), 2:2 - Цубер (40), 2:3 - Тайсон (90+2)

«Гоффенгайм»: Бауманн, Нордтвейт (Гріллич, 84), Фогт, Бічакчич, Шульц (Гріфо, 84), Демірбай, Цубер (Нелсон, 77), Кадержабек, Бельфоділь, Салаї, Крамарич

«Шахтар»: П'ятов, Хочолава, Кривцов, Ісмаїлі, Данченко (Бутко, 90), Коваленко (Дентіньо, 85), Степаненко (Алан Патрік, 77), Тайсон, Майкон, Матвієнко, Мораес

Попередження: Степаненко (37), Салаї (58), Матвієнко (68), Фогт (89), Кривцов (90), Данченко (90), П'ятов (90), Демірбай (90)

Вилучення: Салаї (59)