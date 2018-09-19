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    «Ліверпуль» Клоппа стартував у Лізі чемпіонів зі звитяги над «ПСЖ» (відео)

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    Фото: twitter.com/lfc - «Ліверпуль» Клоппа стартував у Лізі чемпіонів зі звитяги над «ПСЖ» (відео)
    Фото: twitter.com/lfc

    Перемогу господарям приніс Фірміно у компенсований до другого тайму час

    «Ліверпуль» з перемоги розпочав виступи у груповому етапі Ліги чемпіонів з футболу сезону-2018/19.

    Мерсисайдці на власному полі у першому турі приймали паризький «ПСЖ».

    Ближче до завершення першого тайму господарі забили відразу двічі – відзначилися Старрідж і Мілнер.

    Проте Меньє на 40-й хвилині скоротив відставання, після чого команди пішли на перерву.

    У другій половині рахунок 2:1 протримався до 83-ої хвилини, коли гол забив Мбаппе.

    Однак «ПСЖ» не судилося вивезти нічию з Ліверпуля – Фірміно у компенсований час приніс перемогу господарям.

    Огляд матчу:

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