«Ліверпуль» Клоппа стартував у Лізі чемпіонів зі звитяги над «ПСЖ» (відео)
-
Розсилка
Фото: twitter.com/lfc
Перемогу господарям приніс Фірміно у компенсований до другого тайму час
«Ліверпуль» з перемоги розпочав виступи у груповому етапі Ліги чемпіонів з футболу сезону-2018/19.
Мерсисайдці на власному полі у першому турі приймали паризький «ПСЖ».
Ближче до завершення першого тайму господарі забили відразу двічі – відзначилися Старрідж і Мілнер.
Проте Меньє на 40-й хвилині скоротив відставання, після чого команди пішли на перерву.
У другій половині рахунок 2:1 протримався до 83-ої хвилини, коли гол забив Мбаппе.
Однак «ПСЖ» не судилося вивезти нічию з Ліверпуля – Фірміно у компенсований час приніс перемогу господарям.
Огляд матчу:
Дивіться також: Як російський «Локомотив» зганьбився у Туреччині, а «Шальке» Коноплянки зіграв унічию.