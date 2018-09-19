Як російський «Локомотив» зганьбився у Туреччині, а «Шальке» Коноплянки зіграв унічию (відео)



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Фото: twitter.com/galatasaraysk

«Галатасарай» розгромив чемпіонів Росії

У вівторок, 18 вересня, чинний чемпіон Росії з футболу московський «Локомотив» стартував у новому розіграші Ліги чемпіонів.

«Залізничники» у Стамбулі грали з чемпіоном Туреччини – «Галатасараєм».

Російська команда пропустила вже на дев’ятій хвилині зустрічі, коли відзначився Родрігес.

У середині другого тайму Дердійок подвоїв перевагу господарів.

На 87-й хвилині «Галатасарай» залишився у меншості після вилучення Ндіає, але «Локомотив» примудрився пропустити ще раз – у компенсований час з пенальті забив Інан.

Отож, 3:0 – турецька команда стартує з упевненої перемоги.

Огляд матчу:

В іншому матчі цієї групи «Шальке» Євгена Коноплянки вдома зіграв унічию з «Порту».

Українець з’явився на полі на 65-й хвилині, але нічим особливим не відзначився.

Огляд матчу: