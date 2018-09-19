  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Як російський «Локомотив» зганьбився у Туреччині, а «Шальке» Коноплянки зіграв унічию (відео)

    • Розсилка
    Фото: twitter.com/galatasaraysk - Як російський «Локомотив» зганьбився у Туреччині, а «Шальке» Коноплянки зіграв унічию (відео)
    Фото: twitter.com/galatasaraysk

    «Галатасарай» розгромив чемпіонів Росії

    У вівторок, 18 вересня, чинний чемпіон Росії з футболу московський «Локомотив» стартував  у новому розіграші Ліги чемпіонів.

    «Залізничники» у Стамбулі грали з чемпіоном Туреччини – «Галатасараєм».

    Російська команда пропустила вже на дев’ятій хвилині зустрічі, коли відзначився Родрігес.

    У середині другого тайму Дердійок подвоїв перевагу господарів.

    На 87-й хвилині «Галатасарай» залишився у меншості після вилучення Ндіає, але «Локомотив» примудрився пропустити ще раз – у компенсований час з пенальті забив Інан.

    Отож, 3:0 – турецька команда стартує з упевненої перемоги.

    Огляд матчу:

    В іншому матчі цієї групи «Шальке» Євгена Коноплянки вдома зіграв унічию з «Порту».

    Українець з’явився на полі на 65-й хвилині, але нічим особливим не відзначився.

    Огляд матчу:

    Дивіться також: Позаздрять і Бекхем з Пірло: неймовірно красивий гол з жіночого чемпіонату США.
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ