Ломаченко опублікував ще одне відео проповіді митрополита Московської церкви Лонгіна

Ломаченко вирішив процитувати святителя Тихона Задонського, єпископа Російської православної церкви

Ексчемпіон світу з боксу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко опублікував в Instagram ще один уривок відео проповіді митрополита Української православної церкви (Московського патріархату) Лонгіна.

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«Недаремно Христос Господь говорить у Євангелії: «Той, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає». Усі мають вуха, але не всі мають вуха, щоб слухати. Через вуха чути – значить мати вуха душі відкриті.

Ніякої користі не приносять нам тілесні вуха, коли вуха душевні зачинені. Тіло має свою глухоту, коли його вуха закриті. Так і душа має свою глухоту, коли слух в неї закритий», – написав російською мовою коментар до відео Ломаченко.

Ця цитата належить святителю Тихону Задонському, єпископу Російської православної церкви та релігійному діячу XVIII ст.

Нагадаємо, напередодні 34-річний боксер виклав на своїй сторінці в Instagram звернення митрополита Української православної церкви Московського патріархату Лонгіна. На опублікованому Ломаченком відео Лонгін звинувачує Україну в тому, що вона «розпочала війну проти бога, церкви Господа та українського народу».