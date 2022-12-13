Головна Спорт Фото
search button user button menu button

Боксер Ломаченко опублікував фото з підсанкційним представником Московської церкви

Юрій Лящук
glavcom.ua
Боксер Ломаченко опублікував фото з підсанкційним представником Московської церкви
РНБО наклало ряд санкцій на митрополита Луку
фото із соцмереж

Василь Ломаченко опублікував фотографію митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Луки

Ексчемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17 перемог 2 поразки, 11 нокаутів) опублікував в Instagram фотографію Митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Луки, проти якого ввело санкції РНБО.

«Ми не повинні звертати увагу на те, хто дає нам завдання, ми повинні знати, що будь-яка справа тут, на землі, у всесвіті – справа від Господа, і нам належить виконувати її від щирого серця, без залишку.

Коли ми так працюємо, ми звільняємось від внутрішнього опору. Тоді кожен наш вчинок стає на користь кожному, починаючи з членів нашої родини, усім, з ким би ми не знаходилися.

Потрібно пам’ятати, що ми працюємо за бажанням і з волі Божої, і наша робота належить не начальникові, а Господу. Коли ми це зрозуміємо, робота піде мирно, без невдоволення, тому що не можна противитися Господу і його волі», – написав Ломаченко.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

РНБО заборонило Луці користуватися активами, виводити капітали за кордон, обмежило для нього торговельні та інші операції пов’язані з майном, а також позбавило державних нагород.

Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала новий список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО і 11 грудня були затверджені президентом Володимиром Зеленським.

Відзначимо, 9 травня колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко викликав гнівну реакцію у користувачів мережі. Все через привітання своїх шанувальників з Днем Перемоги. У той час, коли Україна з усім світом відзначає 8 травня День пам'яті і примирення, знаменитий боксер відсвяткував 9 травня День Перемоги, як це роблять у Росії.

Також раніше Василь Ломаченко відзначився неоднозначним постом у соцмережах. Він опублікував «Молитву про мир усього світу та просвіту народів землі» й проілюстрував її «Голубом миру» у кольорах прапорів України та Росії. Допис викликав бурхливу реакцію користувачів мережі. Шанувальники боксера розчаровані його вчинком.

Як відомо, після початку повномасштабної війни між Росією та Україною боксер вступив до лав тероборони рідного Білгород-Дністровського, відмовившись від титульного бою в ринзі. Водночас атлет публічно не засудив дії РФ.

Читайте також: Промоутер Ломаченка планує організувати супербій для українця
Теги: Російська православна церква в Україні Василь Ломаченко санкції бокс РНБО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Боксер лаконічно привітав захисників
Ломаченко привітав українських військових з Днем ЗСУ (фото)
6 грудня, 13:19
Чистий дохід Ломаченка складе близько $1,2 млн
Оприлюднено гонорар боксера Ломаченка за бій з Ортісом
4 листопада, 14:25
Хейні не проти вийти в ринг з Ломаченком
Ломаченко та Хейні організовують поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу
10 листопада, 17:50

Фото

Боксер Ломаченко опублікував фото з підсанкційним представником Московської церкви
Боксер Ломаченко опублікував фото з підсанкційним представником Московської церкви
Чемпіонат світу-2022: Роналду розплакався після поразки збірної Португалії (фото)
Чемпіонат світу-2022: Роналду розплакався після поразки збірної Португалії (фото)
Окупанти вбили відомого українського спортсмена (фото)
Окупанти вбили відомого українського спортсмена (фото)
Марокканці розгромили іспанські міста після успіху збірної на мундіалі (фото)
Марокканці розгромили іспанські міста після успіху збірної на мундіалі (фото)
Ломаченко привітав українських військових з Днем ЗСУ (фото)
Ломаченко привітав українських військових з Днем ЗСУ (фото)
Зірки збірної Бразилії яскраво підтримали Пеле після матчу в Катарі (фото)
Зірки збірної Бразилії яскраво підтримали Пеле після матчу в Катарі (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Лукашенко прямим текстом закликав красти українські заводи (відео)
31K
Президент Чехії заявив, що змінив своє ставлення до Путіна
29K
Новий ракетний удар: ЗСУ повідомили, що може стати мішенню ворога
28K
Росіяни в Білорусі перетягують техніку ближче до кордону з Україною
7254
Найближче майбутнє України. До чого нам готуватися
7211
13 грудня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони

Новини

Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Сьогодні, 10:37
Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
Вчора, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
Вчора, 12:53
За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
Вчора, 07:11
Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
10 грудня, 07:13

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту