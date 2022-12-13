Боксер Ломаченко опублікував фото з підсанкційним представником Московської церкви

Василь Ломаченко опублікував фотографію митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Луки

Ексчемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17 перемог 2 поразки, 11 нокаутів) опублікував в Instagram фотографію Митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Луки, проти якого ввело санкції РНБО.

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«Ми не повинні звертати увагу на те, хто дає нам завдання, ми повинні знати, що будь-яка справа тут, на землі, у всесвіті – справа від Господа, і нам належить виконувати її від щирого серця, без залишку.

Коли ми так працюємо, ми звільняємось від внутрішнього опору. Тоді кожен наш вчинок стає на користь кожному, починаючи з членів нашої родини, усім, з ким би ми не знаходилися.

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Потрібно пам’ятати, що ми працюємо за бажанням і з волі Божої, і наша робота належить не начальникові, а Господу. Коли ми це зрозуміємо, робота піде мирно, без невдоволення, тому що не можна противитися Господу і його волі», – написав Ломаченко.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

РНБО заборонило Луці користуватися активами, виводити капітали за кордон, обмежило для нього торговельні та інші операції пов’язані з майном, а також позбавило державних нагород.

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Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала новий список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО і 11 грудня були затверджені президентом Володимиром Зеленським.

Відзначимо, 9 травня колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко викликав гнівну реакцію у користувачів мережі. Все через привітання своїх шанувальників з Днем Перемоги. У той час, коли Україна з усім світом відзначає 8 травня День пам'яті і примирення, знаменитий боксер відсвяткував 9 травня День Перемоги, як це роблять у Росії.

Також раніше Василь Ломаченко відзначився неоднозначним постом у соцмережах. Він опублікував «Молитву про мир усього світу та просвіту народів землі» й проілюстрував її «Голубом миру» у кольорах прапорів України та Росії. Допис викликав бурхливу реакцію користувачів мережі. Шанувальники боксера розчаровані його вчинком.

Як відомо, після початку повномасштабної війни між Росією та Україною боксер вступив до лав тероборони рідного Білгород-Дністровського, відмовившись від титульного бою в ринзі. Водночас атлет публічно не засудив дії РФ.