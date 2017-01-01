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    Ломаченко та Рігондо провели дуель поглядів (відео)

    Церемонія відбулася на Madison Square Garden
    Відбулася прес-конференція чемпіона світу у другій легкій вазі за версією WBO Василя Ломаченка (9-1, 7 КО) і кубинця Гільєрме Рігондо (17-0, 11 КО) в Madison Square Garden. Це була їхня перша зустріч. Боксери також провели дуель поглядів. Бій двох дворазових олімпійських чемпіонів відбудеться в ніч з 9 на 10 грудня на легендарній арені Madison
    • Сьогодні, 18:57
    • Розсилка

    Церемонія відбулася на Madison Square Garden

    Відбулася прес-конференція чемпіона світу у другій легкій вазі за версією WBO Василя Ломаченка (9-1, 7 КО) і кубинця Гільєрме Рігондо (17-0, 11 КО) в Madison Square Garden.

    Це була їхня перша зустріч.

    Боксери також провели дуель поглядів.

    Бій двох дворазових олімпійських чемпіонів відбудеться в ніч з 9 на 10 грудня на легендарній арені Madison Square Garden в Нью-Йорку.

    Раніше кривдник Ломаченка Орландо Салідо припустив, що цей бій буде нагадувати аматорський.

    бокс Василь Ломаченко
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