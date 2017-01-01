Ломаченко та Рігондо провели дуель поглядів (відео)
- Сьогодні, 18:57
-
Розсилка
Церемонія відбулася на Madison Square Garden
Відбулася прес-конференція чемпіона світу у другій легкій вазі за версією WBO Василя Ломаченка (9-1, 7 КО) і кубинця Гільєрме Рігондо (17-0, 11 КО) в Madison Square Garden.
Це була їхня перша зустріч.
Боксери також провели дуель поглядів.
Бій двох дворазових олімпійських чемпіонів відбудеться в ніч з 9 на 10 грудня на легендарній арені Madison Square Garden в Нью-Йорку.
Раніше кривдник Ломаченка Орландо Салідо припустив, що цей бій буде нагадувати аматорський.