Ломаченко та Рігондо провели дуель поглядів (відео)

Церемонія відбулася на Madison Square Garden

Відбулася прес-конференція чемпіона світу у другій легкій вазі за версією WBO Василя Ломаченка (9-1, 7 КО) і кубинця Гільєрме Рігондо (17-0, 11 КО) в Madison Square Garden. Це була їхня перша зустріч. Боксери також провели дуель поглядів. Бій двох дворазових олімпійських чемпіонів відбудеться в ніч з 9 на 10 грудня на легендарній арені Madison