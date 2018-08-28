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    Лунін провів перше тренування в «Леганесі» (відео)

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    Андрій Лунін - Лунін провів перше тренування в «Леганесі» (відео)
    Андрій Лунін

    «Леганес» готується до матчу третього туру Прімери

    Воротар «Леганеса» і збірної України Андрій Лунін провів перше тренування у складі нової команди.

    Про це повідомляє прес-служба клубу.

    «Леганес» готується до матчу третього туру Прімери: команда з передмістя Мадрида відправиться на виїзний поєдинок з «Реалом».

    Primer entrenamiento de @lunin_andrey con el @cdleganes.

    Публикация от C.D. Leganés (@cdleganes)

    Уже відомо, що Лунін не вийде на поле в найближчій грі через заборону виступати проти «вершкових».

    Джерело: Xsport.ua

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