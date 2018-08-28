Лунін провів перше тренування в «Леганесі» (відео)
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Андрій Лунін
«Леганес» готується до матчу третього туру Прімери
Воротар «Леганеса» і збірної України Андрій Лунін провів перше тренування у складі нової команди.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
«Леганес» готується до матчу третього туру Прімери: команда з передмістя Мадрида відправиться на виїзний поєдинок з «Реалом».
Уже відомо, що Лунін не вийде на поле в найближчій грі через заборону виступати проти «вершкових».
¡Buenos días! El equipo se entrena en estos momentos a puerta cerrada en la Instalación Deportiva Butarque para preparar su visita de este sábado al Santiago Bernabéu #RealMadridLeganés pic.twitter.com/JJAJq0O2N6— C.D. Leganés (@CDLeganes) 28 августа 2018 г.
Джерело: Xsport.ua