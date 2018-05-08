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    Мексиканська журналістка у прямому ефірі побила мікрофоном хтивого фаната (відео)

    Дівчина не стерпіла поведінки футбольного фаната
    У Мексиці журналістка у прямому ефірі побила чоловіка, який рукою заліз їй під сукню. Інцидент трапився після завершення матчу американської Ліги чемпіонів. У прямому ефірі дівчина розповідала про результати гри. До неї підійшли кілька фанатів. Один із них прилаштувався позаду та запустив під сукню руку, вважаючи, що цього не помітять глядачі, а
    • Сьогодні, 14:28
    • Розсилка

    Дівчина не стерпіла поведінки футбольного фаната

    У Мексиці журналістка у прямому ефірі побила чоловіка, який рукою заліз їй під сукню.

    Інцидент трапився після завершення матчу американської Ліги чемпіонів.

    У прямому ефірі дівчина розповідала про результати гри. До неї підійшли кілька фанатів.

    Один із них прилаштувався позаду та запустив під сукню руку, вважаючи, що цього не помітять глядачі, а жінка не наважиться дати здачі.

    Проте журналістка не стерпіла й відлупцювала фаната мікрофоном.

    Згодом вона пояснила, що подібне щодня на вулицях стається з тисячами жінок.

    Джерело: ТСН

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