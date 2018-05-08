Мексиканська журналістка у прямому ефірі побила мікрофоном хтивого фаната (відео)

Дівчина не стерпіла поведінки футбольного фаната

У Мексиці журналістка у прямому ефірі побила чоловіка, який рукою заліз їй під сукню. Інцидент трапився після завершення матчу американської Ліги чемпіонів. У прямому ефірі дівчина розповідала про результати гри. До неї підійшли кілька фанатів. Один із них прилаштувався позаду та запустив під сукню руку, вважаючи, що цього не помітять глядачі, а



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Дівчина не стерпіла поведінки футбольного фаната

У Мексиці журналістка у прямому ефірі побила чоловіка, який рукою заліз їй під сукню.

Інцидент трапився після завершення матчу американської Ліги чемпіонів.

У прямому ефірі дівчина розповідала про результати гри. До неї підійшли кілька фанатів.

Один із них прилаштувався позаду та запустив під сукню руку, вважаючи, що цього не помітять глядачі, а жінка не наважиться дати здачі.

Проте журналістка не стерпіла й відлупцювала фаната мікрофоном.

Згодом вона пояснила, що подібне щодня на вулицях стається з тисячами жінок.

Джерело: ТСН