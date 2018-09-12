Молодіжні збірні Ісландії та Словаччини забили три м'ячі за чотири хвилини (відео)



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А вирішальний гол на рахунку воротаря

Останні хвилини матчу відбірного турніру молодіжного чемпіонату Європи 2019 року між Ісландією та Словаччиною вийшли надзвичайно драматичними.

До 90-ої хвилини рахунок був рівний – 1:1.

І саме на останній хвилині основного часу Словаччина вийшла вперед.

Однак господарі були категорично проти програвати, і на третій компенсованій зрівняли рахунок з пенальті.

Нічия не влаштовувала словаків, які, розвівши м’яч з центра поля, майже відразу заробили кутовий і пішли вперед усіма силами.

І воротар англійського «Ротергема» Марек Родак на четвертій компенсованій хвилині забив головою переможний м'яч.

Перемога вивела Словаччину на друге місце у групі та дає шанс пробитися у фінальну частину Євро-2019.