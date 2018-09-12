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    Молодіжні збірні Ісландії та Словаччини забили три м'ячі за чотири хвилини (відео)

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    Молодіжні збірні Ісландії та Словаччини забили три м'ячі за чотири хвилини (відео)

    А вирішальний гол на рахунку воротаря

    Останні хвилини матчу відбірного турніру молодіжного чемпіонату Європи 2019 року між Ісландією та Словаччиною вийшли надзвичайно драматичними.

    До 90-ої хвилини рахунок був рівний – 1:1.

    І саме на останній хвилині основного часу Словаччина вийшла вперед.

    Однак господарі були категорично проти програвати, і на третій компенсованій зрівняли рахунок з пенальті.

    Нічия не влаштовувала словаків, які, розвівши м’яч з центра поля, майже відразу заробили кутовий і пішли вперед усіма силами.

    І воротар англійського «Ротергема» Марек Родак на четвертій компенсованій хвилині забив головою переможний м'яч.

    Перемога вивела Словаччину на друге місце у групі та дає шанс пробитися у фінальну частину Євро-2019.

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