Молодіжні збірні Ісландії та Словаччини забили три м'ячі за чотири хвилини (відео)
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А вирішальний гол на рахунку воротаря
Останні хвилини матчу відбірного турніру молодіжного чемпіонату Європи 2019 року між Ісландією та Словаччиною вийшли надзвичайно драматичними.
До 90-ої хвилини рахунок був рівний – 1:1.
І саме на останній хвилині основного часу Словаччина вийшла вперед.
Однак господарі були категорично проти програвати, і на третій компенсованій зрівняли рахунок з пенальті.
Нічия не влаштовувала словаків, які, розвівши м’яч з центра поля, майже відразу заробили кутовий і пішли вперед усіма силами.
І воротар англійського «Ротергема» Марек Родак на четвертій компенсованій хвилині забив головою переможний м'яч.
Перемога вивела Словаччину на друге місце у групі та дає шанс пробитися у фінальну частину Євро-2019.