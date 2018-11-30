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    Момент збірної України увійшов в топ-5 ігрового дня кваліфікації Кубка світу з баскетболу

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    Момент збірної України увійшов в топ-5 ігрового дня кваліфікації Кубка світу з баскетболу

    Наші баскетболісти ефектно завершили швидку атаку в матчі проти словенців

    Алей-уп Олександра Липового на В'ячеслава Боброва в матчі кваліфікації Кубка світу ФІБА проти Словенії увійшов до топ-5 моментів ігрового дня.

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    Нагадаємо, вчора, 29 листопада, чоловіча національна збірна України перемогла команду Словенії в домашньому поєдинку кваліфікації чемпіонату світу 2019 року – 82:54.

    У інших матчах групи I 29 листопада Туреччина перемогла вдома Іспанію (71:67), а Латвія програла вдома Чорногорії (75:85).

    Відтак збірна України піднялася в групу команд, які ділять третє-п'яте місця.

    Очолюють групу Іспанія та Туреччина.

    Нагадаємо, у фінальний турнір чемпіонату світу 2019 року в Китаї виходять три перші команди з групи.

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