На «Дакарі» згоріла вщент машина екіпажу з Нідерландів (відео)

На щастя, Мішель і Томас змогли вибратися вчасно

На першому етапі ралі «Дакар-2023» машина Мішеля Кремера та Томаса де Буа, які є товаришами по команді Тіма та Тома Коронелов, спалахнула приблизно за 70 кілометрів від фінішу етапу та згоріла вщент. Про це повідомляє «Главком».

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«Це дуже налякало нас і жахливо для всієї команди, але, на щастя, Мішель і Томас змогли вибратися вчасно», – сказали Тім і Том після гонки.

На першому етапі ралі «Дакар-2023» екіпаж Тіма та Тома Коронелов, які виступають на автомобілі Century CR6, фінішував тридцятими, відставши від переможця етапу, Карлоса Сайнса, на 34 хвилини.

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«Дакар». Позашляховики. Перший етап:

1. Карлос Сайнс-старший (Іспанія, «Ауді») – 3:20.41.

2. Себастьєн Льоб (Франція, BRX) +0,23.

3. Маттіас Екстрем («Ауді») +0,47.

4. Герлен Шішері (Франція, BRX) +1,14.

5. Язід Аль-Раджі (Саудівська Аравія, «Тойота») +1,59.

6. Вайдотас Жала (Литва, BRX) +5.28

7. Браян Барагванат (ПАР, Century) +6,33.

8. Орландо Терранова (Аргентина, BRX) +6,59.

9. Нассер Аль-Аттія (Саудівська Аравія, «Тойота») +7,09.

10. Якуб Пшигонський (Польща, «Міні») +8,52.

11. Стефан Петерансель (Франція, «Ауді») +8,54.