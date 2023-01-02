На «Дакарі» згоріла вщент машина екіпажу з Нідерландів (відео)
На щастя, Мішель і Томас змогли вибратися вчасно
На першому етапі ралі «Дакар-2023» машина Мішеля Кремера та Томаса де Буа, які є товаришами по команді Тіма та Тома Коронелов, спалахнула приблизно за 70 кілометрів від фінішу етапу та згоріла вщент. Про це повідомляє «Главком».
«Це дуже налякало нас і жахливо для всієї команди, але, на щастя, Мішель і Томас змогли вибратися вчасно», – сказали Тім і Том після гонки.
На першому етапі ралі «Дакар-2023» екіпаж Тіма та Тома Коронелов, які виступають на автомобілі Century CR6, фінішував тридцятими, відставши від переможця етапу, Карлоса Сайнса, на 34 хвилини.
«Дакар». Позашляховики. Перший етап:
1. Карлос Сайнс-старший (Іспанія, «Ауді») – 3:20.41.
2. Себастьєн Льоб (Франція, BRX) +0,23.
3. Маттіас Екстрем («Ауді») +0,47.
4. Герлен Шішері (Франція, BRX) +1,14.
5. Язід Аль-Раджі (Саудівська Аравія, «Тойота») +1,59.
6. Вайдотас Жала (Литва, BRX) +5.28
7. Браян Барагванат (ПАР, Century) +6,33.
8. Орландо Терранова (Аргентина, BRX) +6,59.
9. Нассер Аль-Аттія (Саудівська Аравія, «Тойота») +7,09.
10. Якуб Пшигонський (Польща, «Міні») +8,52.
11. Стефан Петерансель (Франція, «Ауді») +8,54.
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