На ралі Дакар-2022 стартувала перша воднева гоночна вантажівка

Пробіг вантажівки спонсорується нафтовою компанією Saudi Aramco

На ралі Дакар 2022 року, що стартувало 1 січня (спортивний захід фінішує 14 січня) взяла участь перша гоночна вантажівка на водні H2 Racing Truck. Вона розроблена французькою інженерною компанією Gaussin та спонсорується нафтовою компанією із Саудівської Аравії Saudi Aramco, – повідомляє H2 View.

Гоночна вантажівка оснащена паливними елементами потужністю 380 кВт та балонами для 80 кг зеленого водню. H2 Racing Truck може дозаправитися за двадцять хвилин і подолати на одній заправці за умов гонки 250 км зі швидкістю 140 км/год.

Використовуючи цю вантажівку на ралі Дакар 2022 року, Gaussin збирає різні дані для оптимізації транспортного засобу та подальшого розвитку лінійки водневих дорожніх вантажівок, запуск яких заплановано в цьому році.

«Дакар є неймовірною нагодою для демонстрації наших ноу-хау та технологій. Ми розділяємо з організаторами ралі та владою Саудівської Аравії бажання рішуче боротися зі зміною клімату», – сказав засновник та генеральний директор компанії Gaussin Крістоф Гауссен.

Організатори ралі Дакар вже оголосили, що з 2026 року всі учасники змагання у категоріях легкових та вантажних автомобілів мають використовувати автомобілі, що відповідають стандарту наднизьких викидів вуглекислого газу.