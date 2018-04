Не забив з двох метрів: епічний промах гравця аргентинського клубу (відео)

Рамон Абіла примудрився не влучити у ворота, де, здавалося, легше забити, аніж промахнутися

Нападник «Боки Хуніорс» Рамон Абіла у домашньому матчі групового турніру Кубка Лібертадорес проти «Палмейраса» (0:2) відзначився жахливим промахом.

Форвард, отримавши передачу з правого флангу, не зміг переправити м'яч у ворота бразильського клубу, перебуваючи у воротарському майданчику суперника.

Голкіпер гостей Жаілсон у цьому моменті ніяк не міг перешкодити нападнику аргентинської команди, передає «Спорт-Экспресс».

Зауважимо, що до воріт під час удару було менше двох метрів.

How on earth did he miss that?! pic.twitter.com/wjcjmtbNv8