  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео
    Відео

    Не забив з двох метрів: епічний промах гравця аргентинського клубу (відео)

    Рамон Абіла примудрився не влучити у ворота, де, здавалося, легше забити, аніж промахнутися
    Нападник «Боки Хуніорс» Рамон Абіла у домашньому матчі групового турніру Кубка Лібертадорес проти «Палмейраса» (0:2) відзначився жахливим промахом. Форвард, отримавши передачу з правого флангу, не зміг переправити м'яч у ворота бразильського клубу, перебуваючи у воротарському майданчику суперника. Голкіпер гостей Жаілсон у
    • 26 Квiтня, 11:29
    • Розсилка

    Рамон Абіла примудрився не влучити у ворота, де, здавалося, легше забити, аніж промахнутися

    Нападник «Боки Хуніорс» Рамон Абіла у домашньому матчі групового турніру Кубка Лібертадорес проти «Палмейраса» (0:2) відзначився жахливим промахом.

    Форвард, отримавши передачу з правого флангу, не зміг переправити м'яч у ворота бразильського клубу, перебуваючи у воротарському майданчику суперника.

    Голкіпер гостей Жаілсон у цьому моменті ніяк не міг перешкодити нападнику аргентинської команди, передає «Спорт-Экспресс».

    Зауважимо, що до воріт під час удару було менше двох метрів.

    Після чотирьох матчів у групі H «Бока Хуніорс» займає друге місце, набравши п’ять очок. «Палмейрас» займає перший рядок (10 очок).

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ