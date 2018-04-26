Не забив з двох метрів: епічний промах гравця аргентинського клубу (відео)
- 26 Квiтня, 11:29
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Розсилка
Рамон Абіла примудрився не влучити у ворота, де, здавалося, легше забити, аніж промахнутися
Нападник «Боки Хуніорс» Рамон Абіла у домашньому матчі групового турніру Кубка Лібертадорес проти «Палмейраса» (0:2) відзначився жахливим промахом.
Форвард, отримавши передачу з правого флангу, не зміг переправити м'яч у ворота бразильського клубу, перебуваючи у воротарському майданчику суперника.
Голкіпер гостей Жаілсон у цьому моменті ніяк не міг перешкодити нападнику аргентинської команди, передає «Спорт-Экспресс».
Зауважимо, що до воріт під час удару було менше двох метрів.
How on earth did he miss that?! pic.twitter.com/wjcjmtbNv8— Goal (@goal) 26 квітня 2018 р.
Після чотирьох матчів у групі H «Бока Хуніорс» займає друге місце, набравши п’ять очок. «Палмейрас» займає перший рядок (10 очок).