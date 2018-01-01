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    Не змаганнями єдиними: як швейцарські спортсмени розважаються у Пхьончхані-2018 (відео)

    Швейцарський лижник показав трюк супермена на ескалаторі
    Швейцарський лижник Фабіан Бош показав, «як треба» користуватися ескалатором. При цьому Бош піднявся по ескалатору, взагалі не ступивши на нього. Він тільки взявся однією рукою за рухливі поручні ззовні підйомника і злетів вгору. Подивіться тільки, як здивувався чоловік, який піднімався на ескалаторі в цей момент.
    • Сьогодні, 08:08
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    Фабіан Бош. Фото: Getty Images
    Фабіан Бош. Фото: Getty Images

    Швейцарський лижник показав трюк супермена на ескалаторі

    Швейцарський лижник Фабіан Бош показав, «як треба» користуватися ескалатором.

    При цьому Бош піднявся по ескалатору, взагалі не ступивши на нього.

    Він тільки взявся однією рукою за рухливі поручні ззовні підйомника і злетів вгору.

    Подивіться тільки, як здивувався чоловік, який піднімався на ескалаторі в цей момент.

    Олімпійські ігри (Олімпіада)
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