Не змаганнями єдиними: як швейцарські спортсмени розважаються у Пхьончхані-2018 (відео)
- Сьогодні, 08:08
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Фабіан Бош. Фото: Getty Images
Швейцарський лижник показав трюк супермена на ескалаторі
Швейцарський лижник Фабіан Бош показав, «як треба» користуватися ескалатором.
При цьому Бош піднявся по ескалатору, взагалі не ступивши на нього.
Він тільки взявся однією рукою за рухливі поручні ззовні підйомника і злетів вгору.
Подивіться тільки, як здивувався чоловік, який піднімався на ескалаторі в цей момент.