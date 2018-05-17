Офіційно. Гвардіола продовжив контракт з «Манчестер Сіті» (відео)
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Хосеп Гвардіола
Фахівець очолив «Манчестер Сіті» в 2016 році
«Манчестер Сіті» оголосив про продовження контракту з головним тренером Хосепом Гвардіолою.
Нова угода розрахована до кінця сезону-2020/21.
«Я дуже щасливий і задоволений. Працювати тут - одне задоволення. Кожен день насолоджуюся роботою зі своїми гравцями, в найближчі роки ми разом спробуємо зробити все можливе», - сказав іспанський фахівець після продовження контракту.
Гвардіола очолив «Манчестер Сіті» в 2016 році.
У сезоні, що завершився, «містяни» виграли чемпіонат Англії і Кубок англійської ліги.
Як відомо, за англійський клуб виступає півзахисник збірної України Олександр Зінченко.
We’ve got Guardiola! #mancity pic.twitter.com/JIpTiZB5rc— Manchester City (@ManCity) 17 мая 2018 г.
Джерело: Чемпіонат