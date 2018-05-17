Офіційно. Гвардіола продовжив контракт з «Манчестер Сіті» (відео)

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Хосеп Гвардіола

Фахівець очолив «Манчестер Сіті» в 2016 році

«Манчестер Сіті» оголосив про продовження контракту з головним тренером Хосепом Гвардіолою.

Нова угода розрахована до кінця сезону-2020/21.

«Я дуже щасливий і задоволений. Працювати тут - одне задоволення. Кожен день насолоджуюся роботою зі своїми гравцями, в найближчі роки ми разом спробуємо зробити все можливе», - сказав іспанський фахівець після продовження контракту.

Гвардіола очолив «Манчестер Сіті» в 2016 році.

У сезоні, що завершився, «містяни» виграли чемпіонат Англії і Кубок англійської ліги.

Як відомо, за англійський клуб виступає півзахисник збірної України Олександр Зінченко.

Джерело: Чемпіонат