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    Офіційно. Гвардіола продовжив контракт з «Манчестер Сіті» (відео)

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    Хосеп Гвардіола
    Хосеп Гвардіола

    Фахівець очолив «Манчестер Сіті» в 2016 році

    «Манчестер Сіті» оголосив про продовження контракту з головним тренером Хосепом Гвардіолою.

    Нова угода розрахована до кінця сезону-2020/21.

    «Я дуже щасливий і задоволений. Працювати тут - одне задоволення. Кожен день насолоджуюся роботою зі своїми гравцями, в найближчі роки ми разом спробуємо зробити все можливе», - сказав іспанський фахівець після продовження контракту.

    Гвардіола очолив «Манчестер Сіті» в 2016 році.

    У сезоні, що завершився, «містяни» виграли чемпіонат Англії і Кубок англійської ліги.

    Як відомо, за англійський клуб виступає півзахисник збірної України Олександр Зінченко.

    Джерело: Чемпіонат

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