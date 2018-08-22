Офіційно. Луганська «Зоря» орендувала нападника «Спортинга» (відео)



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Леонардо Руїс

Всього за кар'єру 22-річний колумбієць провів 87 матчів, забив 27 голів

«Зоря» оголосила про оренду форварда «Спортинга» Леонардо Руїса.

Угода розрахована на один рік, інформує прес-служба луганського клубу.

Руїс - вихованець «Атлетіко Насьональ» з Колумбії.

У 2014 році перейшов на правах оренди в «Порту», але грав тільки за другу команду і юнацьку в Лізі чемпіонів.

Минулого літа повноцінно перейшов в «Спортинг», але відразу ж був відданий в оренду в «Боавішту», за яку провів 20 матчів, забив один гол і зробив один асист.

Всього за кар'єру 22-річний колумбієць провів 87 матчів, забив 27 голів і зробив шість асистів.