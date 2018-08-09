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    Офіційно. «Реал» підписав голкіпера «Челсі» Куртуа (відео)

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    Тібо Куртуа - Офіційно. «Реал» підписав голкіпера «Челсі» Куртуа (відео)
    Тібо Куртуа

    26-річний футболіст підписав контракт з мадридським клубом на шість років

    Голкіпер Тібо Куртуа офіційно став гравцем «Реала».

    Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.

    26-річний футболіст підписав контракт з мадридським клубом на шість років.

    Нагадаємо, «Реал» заплатить «Челсі» близько 40 мільйонів євро.

    Куртуа перейшов у «Челсі» з «Генка» у 2011 році, але до 2014 року виступав за «Атлетико» на правах оренди.

    У складі «синіх» він провів 155 матчів у всіх турнірах, пропустивши 152 м'ячі.

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