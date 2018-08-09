Офіційно. «Реал» підписав голкіпера «Челсі» Куртуа (відео)
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Тібо Куртуа
26-річний футболіст підписав контракт з мадридським клубом на шість років
Голкіпер Тібо Куртуа офіційно став гравцем «Реала».
Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.
26-річний футболіст підписав контракт з мадридським клубом на шість років.
Нагадаємо, «Реал» заплатить «Челсі» близько 40 мільйонів євро.
#WelcomeCourtois— Real Madrid C.F. (@realmadriden) 9 августа 2018 г.
@thibautcourtois pic.twitter.com/NR8eP0IWLw
Куртуа перейшов у «Челсі» з «Генка» у 2011 році, але до 2014 року виступав за «Атлетико» на правах оренди.
У складі «синіх» він провів 155 матчів у всіх турнірах, пропустивши 152 м'ячі.