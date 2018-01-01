  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео
    Відео

    Партнер Леня по «Фініксу» зламав ногу під час матчу. відео моторошної травми

    У баскетболіста перелом кістки гомілкостопного суглоба
    Партнер українця Олексія Леня у «Фініксі», захисник Айзея Канаан отримав травму у матчі регулярного чемпіонату НБА з «Далласом» (102:88). Баскетболіст невдало приземлився на ногу та був змушений покинути майданчик на ношах. Передбачається, що у 26-річного американця пошкодження кісточки, через яке він буде змушений
    • Сьогодні, 20:34
    • Розсилка
    Айзея Канаан
    Айзея Канаан

    У баскетболіста перелом кістки гомілкостопного суглоба

    Партнер українця Олексія Леня у «Фініксі», захисник Айзея Канаан отримав травму у матчі регулярного чемпіонату НБА з «Далласом» (102:88).

    Баскетболіст невдало приземлився на ногу та був змушений покинути майданчик на ношах.

    Передбачається, що у 26-річного американця пошкодження кісточки, через яке він буде змушений пропустити залишок сезону.

    Канаан невдало приземлився після атаки кільця суперників.

    Сам Айзея поводився спокійно, а от його партнери по команді, суперники та глядачі на трибунах були шоковані.

    Дехто навіть не стримав сльози. Проводжали Канаана стоячи з оплесками.

    США баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ