Партнер Леня по «Фініксу» зламав ногу під час матчу. відео моторошної травми
- Сьогодні, 20:34
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Розсилка
Айзея Канаан
У баскетболіста перелом кістки гомілкостопного суглоба
Партнер українця Олексія Леня у «Фініксі», захисник Айзея Канаан отримав травму у матчі регулярного чемпіонату НБА з «Далласом» (102:88).
Баскетболіст невдало приземлився на ногу та був змушений покинути майданчик на ношах.
Передбачається, що у 26-річного американця пошкодження кісточки, через яке він буде змушений пропустити залишок сезону.
Канаан невдало приземлився після атаки кільця суперників.
Сам Айзея поводився спокійно, а от його партнери по команді, суперники та глядачі на трибунах були шоковані.
Дехто навіть не стримав сльози. Проводжали Канаана стоячи з оплесками.