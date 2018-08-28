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    Прем'єр-ліга Англії. «Тоттенгем» в гостях розгромив «Манчестер Юнайтед» (відео)

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    Фото: Getty Images - Прем'єр-ліга Англії. «Тоттенгем» в гостях розгромив «Манчестер Юнайтед» (відео)
    Фото: Getty Images

    «Тоттенгем» виграв всі три свої матчі на старті нового сезону чемпіонату Англії

    У заключному поєдинку третього туру англійської Прем'єр-ліги лондонський «Тоттенгем» в гостях розгромив «Манчестер Юнайтед» з рахунком 3:0.

    Всі голи гості провели у другому таймі.

    У самому його початку «Шпори» шокували «Червоних Дияволів» двома м'ячами, які гравці «Тоттенгема» Гаррі Кейн і Лукас забили за якісь дві хвилини.

    Все той же Лукас в кінцівці зустрічі втік від захисників «Манчестер Юнайтед» і оформив дубль.

    «Тоттенгем» виграв всі три свої матчі на старті нового сезону чемпіонату Англії, а ось «Манчестер Юнайтед» зазнав другої поразки поспіль.

    Прем'єр-ліга Англії

    Матч 3-го туру

    «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенгем» 0:3 (0:0)

    Голи: 0:1 - Кейн (50), 0:2 - Лукас Моура (52), 0:3 - Лукас Моура (84)

    «Манчестер Юнайтед»: Де Геа, Смоллінг, Шоу, Валенсія, Джонс (Ліндельоф, 58), Еррера (Санчес, 55), Матич (Феллайні, 61), Лінгард, Фред, Погба, Лукаку

    «Тоттенгем»: Льоріс, Алдервейрелд, Роуз (Девіс, 82), Тріпп'єр (Орьє, 76), Вертонген, Дайєр, Дембеле, Еріксен, Лукас Моура, Аллі, Кейн (Вінкс, 89).

    Попередження: Лукас Моура (10), Еррера (19), Кейн (24), Валенсія (58), Роуз (77)

    Джерело: Xsport.ua

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