Прем’єр-ліга: «Арсенал-Київ» уперше не програв у чемпіонаті (відео)



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«Каноніри» заробили перший бал до турнірної таблиці

Програму 5-го туру чемпіонату України у Києві на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського відкрили «Арсенал-Київ» та «Чорноморець».

У поєдинку команд двох іноземних тренерів, італійця Фабріціо Раванеллі та болгарина Ангела Червенкова (який, до речі, працював із киянами три роки тому у другій лізі), була зафіксована «мирова» — 1:1.

«Каноніри» заробили перший бал до турнірної таблиці.

Гра «Арсенала» покращується тур від туру, і у матчі з одеситами вони були навіть ближчими до перемоги, втративши у другому таймі кілька нагод забити.

Прем'єр-ліга України

Матч 5-го туру

«Арсенал-Київ» - «Чорноморець» 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - Майданевич (25), 1:1 - Бабенко (35)

«Арсенал-Київ»: Сітало, Дубінчак, Піріс, Карась, Домбровський, Бушман, Єблі (Гринь, 60), Нгеїтала, Оріховський, Майданевич, Алексєєв (Доронін, 90).

«Чорноморець»: Литовченко, Трубочкін, Грачов, Рижук, Романюк, Черній (Мусолітін, 78), Савченко (Леонов, 87), Бабенко, Смирнов, Татарков, Діденко (Штогрін, 65)

Попередження: Литовченко (26), Дубінчак (27), Черній (37), Єблі (56), Романюк (61), Майданевич (73), Оріховський (85), Домбровський (90).

Вилучення: Домбровський (90).

Джерело: FFU