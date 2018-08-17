  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Прем’єр-ліга: «Арсенал-Київ» уперше не програв у чемпіонаті (відео)

    • Розсилка
    Прем’єр-ліга: «Арсенал-Київ» уперше не програв у чемпіонаті (відео)

    «Каноніри» заробили перший бал до турнірної таблиці

    Програму 5-го туру чемпіонату України у Києві на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського відкрили «Арсенал-Київ» та «Чорноморець».

    У поєдинку команд двох іноземних тренерів, італійця Фабріціо Раванеллі та болгарина Ангела Червенкова (який, до речі, працював із киянами три роки тому у другій лізі), була зафіксована «мирова» — 1:1.

    «Каноніри» заробили перший бал до турнірної таблиці.

    Гра «Арсенала» покращується тур від туру, і у матчі з одеситами вони були навіть ближчими до перемоги, втративши у другому таймі кілька нагод забити.

    Прем'єр-ліга України

    Матч 5-го туру

    «Арсенал-Київ» - «Чорноморець» 1:1 (1:1)

    Голи: 1:0 - Майданевич (25), 1:1 - Бабенко (35)

    «Арсенал-Київ»: Сітало, Дубінчак, Піріс, Карась, Домбровський, Бушман, Єблі (Гринь, 60), Нгеїтала, Оріховський, Майданевич, Алексєєв (Доронін, 90).

    «Чорноморець»: Литовченко, Трубочкін, Грачов, Рижук, Романюк, Черній (Мусолітін, 78), Савченко (Леонов, 87), Бабенко, Смирнов, Татарков, Діденко (Штогрін, 65)

    Попередження: Литовченко (26), Дубінчак (27), Черній (37), Єблі (56), Романюк (61), Майданевич (73), Оріховський (85), Домбровський (90).

    Вилучення: Домбровський (90).

    Джерело: FFU

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України Прем'єр Ліга ФК Чорноморець ФК «Арсенал-Київ»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ