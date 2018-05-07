«Реал» зіграв внічию з «Барселоною», двічі поступаючись в рахунку по ходу матчу (відео)
- Сьогодні, 08:55
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«Барселона» двічі по ходу гри вела в рахунку
У матчі 36-го туру чемпіонату Іспанії «Барселона» приймала на своєму полі «Реал».
Зустріч проходила на стадіоні «Камп Ноу» і завершилася з рахунком 2:2.
«Барселона» двічі по ходу гри вела в рахунку, однак супернику вдалося обидва рази відігратися.
У складі господарів забиті м'ячі на свій рахунок записали Луїс Суарес і Ліонель Мессі, а за мадридців точними ударами відзначилися Кріштіану Роналду і Гарет Бейл.
З третьої компенсованої хвилини першого тайму «Барселона» грала вдесятьох після того, як Роберто отримав червону картку.
«Барселона» (87 очок) розташовується на першому місці в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, «Реал» (72) знаходиться на третьому рядку.
Чемпіонат Іспанії з футболу
Матч 36-го туру
«Барселона» - «Реал» 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - Суарес (10), 1:1 - Роналду (14), 2:1 - Мессі (52), 2:2 - Бейл (72)
«Барселона»: Тер Штеген, Умтіті, Піке, Альба, Коутіньо (Нелсон Семеду, 46), Серджіо Роберто, Бускетс, Ракітич, Іньєста (Пауліньо, 58), Мессі, Суарес (Пако Алькасер, 90)
«Реал»: Навас, Варан, Марсело, Начо (Васкес, 68), Рамос, Модрич, Каземіро, Кроос (Ковачич, 84), Бейл, Роналду (Асенсіо, 46), Бензема
Попередження: Начо (12), Варан (31), Суарес (44), Рамос (44), Мессі (45), Бейл (76), Марсело (77), Ракітич (85)
Вилучення: Серджіо Роберто (45)
Джерело: Чемпіонат