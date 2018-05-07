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    «Реал» зіграв внічию з «Барселоною», двічі поступаючись в рахунку по ходу матчу (відео)

    «Барселона» двічі по ходу гри вела в рахунку
    У матчі 36-го туру чемпіонату Іспанії «Барселона» приймала на своєму полі «Реал». Зустріч проходила на стадіоні «Камп Ноу» і завершилася з рахунком 2:2. «Барселона» двічі по ходу гри вела в рахунку, однак супернику вдалося обидва рази відігратися. У складі господарів забиті м'ячі на свій рахунок
    • Сьогодні, 08:55
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    «Барселона» двічі по ходу гри вела в рахунку

    У матчі 36-го туру чемпіонату Іспанії «Барселона» приймала на своєму полі «Реал».

    Зустріч проходила на стадіоні «Камп Ноу» і завершилася з рахунком 2:2.

    «Барселона» двічі по ходу гри вела в рахунку, однак супернику вдалося обидва рази відігратися.

    У складі господарів забиті м'ячі на свій рахунок записали Луїс Суарес і Ліонель Мессі, а за мадридців точними ударами відзначилися Кріштіану Роналду і Гарет Бейл.

    З третьої компенсованої хвилини першого тайму «Барселона» грала вдесятьох після того, як Роберто отримав червону картку.

    «Барселона» (87 очок) розташовується на першому місці в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, «Реал» (72) знаходиться на третьому рядку.

    Чемпіонат Іспанії з футболу

    Матч 36-го туру

    «Барселона» - «Реал» 2:2 (1:1)

    Голи: 1:0 - Суарес (10), 1:1 - Роналду (14), 2:1 - Мессі (52), 2:2 - Бейл (72)

    «Барселона»: Тер Штеген, Умтіті, Піке, Альба, Коутіньо (Нелсон Семеду, 46), Серджіо Роберто, Бускетс, Ракітич, Іньєста (Пауліньо, 58), Мессі, Суарес (Пако Алькасер, 90)

    «Реал»: Навас, Варан, Марсело, Начо (Васкес, 68), Рамос, Модрич, Каземіро, Кроос (Ковачич, 84), Бейл, Роналду (Асенсіо, 46), Бензема

    Попередження: Начо (12), Варан (31), Суарес (44), Рамос (44), Мессі (45), Бейл (76), Марсело (77), Ракітич (85)

    Вилучення: Серджіо Роберто (45)

    Джерело: Чемпіонат

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