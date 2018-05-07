«Реал» зіграв внічию з «Барселоною», двічі поступаючись в рахунку по ходу матчу (відео)

«Барселона» двічі по ходу гри вела в рахунку

У матчі 36-го туру чемпіонату Іспанії «Барселона» приймала на своєму полі «Реал». Зустріч проходила на стадіоні «Камп Ноу» і завершилася з рахунком 2:2. «Барселона» двічі по ходу гри вела в рахунку, однак супернику вдалося обидва рази відігратися. У складі господарів забиті м'ячі на свій рахунок